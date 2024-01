Zeitenwendler des Tages: Joseph Martin Fischer

Kay Nietfeld/dpa Ein Narziss ohne Goldmund: der »Joschka«

Der Bellizismus ist dem Pazifismus nicht Feind, er ist dessen andere Seite. Auf die weltfremde Idee folgt die weltnahe Praxis. Auf die Ablehnung jeglicher Realität als elend die Verklärung jeglichen Elends zur Realität. Biographisch fällt, was nicht bis zum Schluss in bedingungsloser Friedensliebe ausharrt, irgendwann in Kriegsbegeisterung. Selten in Grautöne oder gar ins differenzierende Denken. Wer Krieg dialektisch begreifen kann, konnte das in der Regel auch mit 16 Jahren schon, dürfte also auch damals kaum Pazifist gewesen sein. Vielleicht liegt eben darin die Antwort, warum die Kriegsbegeisterung ausgerechnet bei den Grünen, den vormaligen Pazifisten, größer ist als unter den anderen Parteiungen der Jetztzeit.

Einer jener Friedensfreunde hat das Winterfell lange abgeworfen und sich nun aus dem Ruhestand gemeldet. »Es gab gute Gründe, warum die Deutschen zu Pazifisten geworden sind«, verriet der Joschka genannte Exaußenminister Fischer der Augsburger Allgemeinen. Für die »harten Sachen« seien nach dem Weltkrieg die Amerikaner zuständig gewesen, Deutschland habe sich eine pazifistische Grundhaltung leisten können. »Aber diese Haltung funktioniert nicht mehr.«

Das stimmt sogar. Wer imperialistische Macht sein möchte, darf das Kriegeführen nicht den Amerikanern überlassen. Entsprechend verantwortete Fischer 1999 jenen Krieg, der als Präzedenzfall für den russischen Angriff auf die Ukraine herhielt: Die militärische Abspaltung des abtrünnigen Teils eines Nachbarstaats, gedeckt von der Begründung, man habe einen Genozid zu verhindern. Belgrad singt bis heute ein Lied davon.

Fischer singt ein anderes Lied, sein »Si vis pacem para bellum«, und fordert »massive Aufrüstung«, als hätte er nicht selbst schon längst jene Zeitenwende eingeleitet, die er jetzt zum Gebot der Stunde ausruft.