Praktische Aufarbeitung

AP Photo/Czarek Sokolowski, File

Langweilig ist es in der polnischen Politik in diesen Wochen nicht. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass irgendwo Nutznießer der abgewählten PiS-Administration ihre Jobs verlieren oder wenigstens Ermittlungen gegen deren Vertreter aufgenommen werden. Mit drastischen Maßnahmen wie der Festnahme früherer Regierungsmitglieder demonstriert die neue Regierung Entschlossenheit.

Das Kabinett von Donald Tusk hat diese Demonstration nötig, denn die wichtigste Nagelprobe steht ihm noch bevor: die Verabschiedung des Haushalts für das laufende Jahr. Hier dürfte Staatspräsident Andrzej Duda noch einige Schwierigkeiten machen – bis dahin, dass er den Etat, den er laut Verfassung nicht blockieren kann, zur Prüfung an das von PiS-Richtern kontrollierte Verfassungsgericht schickt. Dieses kann sich zwei Monate Zeit nehmen und die Regierung damit in eine Hängepartie schicken, in der sie alle ihre zugesagten Leistungen – vom erhöhten Kindergeld bis zu den Gehaltssteigerungen um 30 bzw. 20 Prozent für Lehrer und andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst – nur unter Vorbehalt auszahlen kann. Es sind im Prinzip alles billige Tricks, aber der PiS ist jedes Mittel recht, um ihren Einfluss in den Institutionen zu retten.

Nicht alles läuft für die Regierung Tusk so glatt, wie es nach außen dargestellt wird. So hat es das zuständige Gericht in Warschau abgelehnt, die Bestellung der neuen Vorstände des Staatsfernsehens TVP und der anderen öffentlichen Medien ins Handelsregister einzutragen. Damit ist auch die fristlose Entlassung der alten TV-Funktionäre – formal gesehen – nicht rechtswirksam, auch wenn sie natürlich nicht mehr physisch in ihren Büros auftauchen werden. Darum geht es auch nur in zweiter Linie. Die PiS hat sich mit dem rechten Privatsender TV Republika einen Klon des alten Propagandaprogramms TVP Info geschaffen. Das Programm ist in der Zuschauergunst von einem der hinteren Plätze raketenartig auf Platz zwei der Nachrichtensender gestiegen. Das strategische Ziel der PiS ist, einen Zustand der Unsicherheit und latenten Instabilität zu schaffen.

Daran ändert sich auch nichts, wenn demnächst noch weitere PiS-Politiker dem Richter vorgeführt und der nächste Untersuchungsausschuss zu irgendeiner Affäre der letzten acht Jahre eingerichtet wird. Zuviel »Aufarbeitung« dieser Art dürfte eher dazu führen, dass das Publikum das Interesse verliert und die einzelnen Fälle nicht mehr auseinanderhalten kann. Viel wichtiger sind sachliche Verbesserungen auf irgendwelchen Gebieten des praktischen Lebens. Zum Beispiel die von Gesundheitsministerin Izabela Leszczyńska ins Gesetzgebungsverfahren eingebrachte Aufhebung der 2016 eingeführten Rezeptpflicht für die »Pille danach« und der Strafandrohung für »Beihilfe zum Schwangerschaftsabbruch«. Auch das gehört zur Aufarbeitung des PiS-Regimes. Mehr davon!