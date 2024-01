Werteunion: Mitglieder bei rechtem Treffen

Berlin. Eine Woche nach den Berichten über Treffen von Faschisten und Unternehmern in Potsdam im November hat die rechtskonservative Werteunion die Teilnahme zweier Mitglieder erstmals offiziell bestätigt. Die beiden Frauen »hielten sich dort als eingeladene Privatgäste und nicht als Vertreter der Werteunion auf«, teilte der Verein am Dienstag abend mit. Die Werteunion ist ein Verein, der nach eigener Darstellung »loyal zu CDU und CSU steht«. Der Vereinsvorsitzende und ultrarechte ehemalige Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen (CDU) hatte kürzlich angekündigt, die Werteunion in eine eigene Partei umwandeln zu wollen. Die CDU versucht, Maaßen auszuschließen. (dpa/jW)