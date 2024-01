»Faschisten, Rechtsradikale und Nazis«: Auch dieses Jahr treffe sich Europas extreme Rechte am Wochenende um den 11. Februar in Budapest, erklärt der ungarische Antifaschist Andras am Dienstag abend auf der Infoveranstaltung »Kein Tag mit Ehre« im »SO36« in Berlin-Kreuzberg. Sie wollen zum sogenannten Tag der Ehre ihrer zu Helden verklärten Naziverbrecher gedenken.

In der Nacht zum 12. Februar 1945 versuchten rund 17.000 Soldaten der Wehrmacht und der Waffen-SS aus dem »Budapester Kessel« auszubrechen. Die ungarische Hauptstadt war zuvor, im März 1944, von deutschen Nazis und ungarischen Kollaborateuren besetzt und im folgenden Dezember von Truppen der Roten Armee umzingelt worden. Zehntausende starben in blutigen Kämpfen, ungarische Faschisten meuchelten 15.000 Jüdinnen und Juden. Der Ausbruch aus dem »Kessel« gelang nur einigen Hunderten, die daraufhin durch die Budapester Wälder irrten.

»Das Ereignis hatte damals keine historische, militärische oder politische Bedeutung«, erklärt Andras auf der Veranstaltung, zu der rund 270 Personen zusammengefunden haben. »Es war nur ein verzweifelter, bedeutungsloser Vorstoß«, an dem auch die Geschichtswissenschaft kein Interesse gehabt habe. Die ungarischen Neonazis schickten sich daher an, dieses historisch »leere Feld« zu bespielen und die Ereignisse in ihrem Sinne »erfolgreich zu interpretieren«: Täter wurden zu Opfern, derer sie nun jährlich gedenken. Das geschieht zumeist mit einem Aufmarsch durch Budapest, gefolgt von einer Wanderung durch die umliegenden Wälder, zu der Tausende Neonazis die Wege ihrer Helden abschreiten. »In den 2000er Jahren begann die Wanderung«, erklärt Andras, und wurde »ziemlich populär«. Bis vor kurzem wurde der Marsch noch vom ungarischen Wanderverein beworben. Andras zeigt dazu Fotos von Ewiggestrigen in Wehrmachtsuniformen, von mit Hakenkreuzflaggen verzierten Hütten im Wald; ein kleines Artilleriegeschütz entzückt die Abenteurer. Der »Tag der Ehre« gilt als eines der wichtigsten Vernetzungstreffen der europäischen extremen Rechten.

Seit Beginn 1997 stellen sich ungarische Antifaschisten dem Spuk entgegen, seit 2019 gibt es Unterstützung auch aus anderen Teilen Europas, wobei Antifaschisten aus Österreich und Deutschland zentral in der jährlichen Mobilisierung nach Budapest sind. Im vergangenen Jahr war der Marsch durch die Budapester Innenstadt erstmals von den Behörden verboten worden – ein Erfolg, den Andras zum Teil dem wachsenden Widerstand zuspricht. Insgesamt hatten am 11. Februar 2023 rund 150 Antifaschisten in Budapest protestiert. Dabei war es zu Gewalt seitens der Polizei und der Neonazis gekommen. Doch auch mehrere mutmaßliche Angriffe auf Faschisten soll es gegeben haben. Aufnahmen zweier Überwachungskameras zeigen sieben vermummte Personen, die einen Mann attackieren.

Im Nachgang waren sechs Personen verhaftet worden, drei von ihnen waren am folgenden Tag wieder freigelassen worden. Zwei andere, ein Deutscher und eine Italienerin, sitzen immer noch in Ungarn in Untersuchungshaft. Gegen sie und eine dritte Person wurde Anklage erhoben, erklärt Sarah von der Berliner Soligruppe, die die Inhaftierten in Budapest betreut – unter anderem wegen der »Bildung einer kriminellen Vereinigung« sowie »Gewalt gegen eine schützenswerte Gruppe«. »Und ja, das bezieht sich auf die Nazis«, so Sarah. Am 29. Januar beginnt in Budapest der Prozess. Neben den »furchtbaren Haftbedingungen« kritisiert die Aktivistin vor allem die Öffentlichkeitsfahndung in den ungarischen Medien. Von den meisten der ursprünglich 14 gesuchten Tatverdächtigen seien Klarnamen und Fotos veröffentlicht worden. In »reißerischen Artikeln« seien diese auch in der Springerpresse übernommen worden. Dadurch habe man »die große terroristische Gefahr von links« heraufbeschwören wollen.

Einer weiteren Person, die im Dezember in Berlin festgenommen worden ist, droht nun eine mögliche Auslieferung. Angesichts der »immensen Repression gegen die Antifa-Bewegung in der BRD« sei »bürgerlicher Widerspruch gegen die AfD durch die Regierungsparteien nur eine Farce«, erklärte Mika Kuhnke, Sprecherin der Antifa Westberlin, die als Teil der Kampagne »NS-Verherrlichung stoppen« am 11. Februar zum Gegenprotest nach Budapest mobilisiert, am Mittwoch gegenüber jW. Konsequenter Antifaschismus, wie er gegen den »Tag der Ehre« praktiziert würde, sei »notwendig und richtig«.