Anlässlich des G20-Gipfels am 7. Juli 2017 gab es in Hamburg Proteste für globale soziale Gerechtigkeit, Frieden und Klimaschutz. Teil davon war die Demonstration am Rondenbarg, wo es zu heftiger Polizeigewalt kam. Doch in den Prozessen vor dem Hamburger Landgericht, die an diesem Donnerstag beginnen und sich bis August ziehen sollen, sind Demonstrierende angeklagt. Was wird ihnen vorgeworfen?

Ihnen wird vorgeworfen, sich innerhalb dieser Demonstration aufgehalten zu haben; nicht etwa sich selbst aktiv an Gewalttaten beteiligt zu haben, die dort begangen wurden. Die juristische Konstruktion der Staatsanwaltschaft Hamburg ist: Wenn einige aus dieser Demonstration heraus Straftaten begangen haben, dann wird das den anderen Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern gleichermaßen zugerechnet. Dabei führt sie diverse Straftatbestände auf; etwa schweren Landfriedensbruch, gemeinschaftlich verübte gefährliche Körperverletzung, tätlichen Angriff und einiges mehr. Die Teilnehmer hätten angeblich wissen müssen, dass diese Demonstration, nach der Behauptung der Staatsanwaltschaft, allein dazu gedacht gewesen sei, aus ihr heraus Straftaten zu verüben, insbesondere Angriffe auf die Polizei. So versucht sie, eine Art Kollektivbeschuldigung in die Welt zu setzen. Die Behörde spricht dabei der damaligen Versammlung am Rondenbarg, die von der Polizei angegriffen wurde, den Versammlungscharakter ab.

Sind die Verfahren allesamt in der beschriebenen Weise angelegt?

Bei allen sechs Angeklagten basiert die Anklage allein darauf, bei dieser Demonstration mitgelaufen zu sein. Rechtspolitisch ist es skandalös, dass die Staatsanwaltschaft versucht, mit solch einem juristischen Kunstgriff eine Kriminalisierung der Angeklagten zu erreichen. Im Jahr 2017 war Fabio V. wegen der Demonstration angeklagt. Weitere sind bei der Justiz anhängig, aber bislang nicht terminiert – obgleich das Geschehen mittlerweile mehr als sechs Jahre zurückliegt. Erst dauerte es zwei Jahre, bis Anklage erhoben wurde, dann mehr als weitere vier, bis eine Kammer des Hamburger Landgerichts sich entschloss, das Verfahren durchzuführen.

Auf welche Rechtsgrundlage bezieht sich die Staatsanwaltschaft?

Auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs, BGH, aus dem Jahr 2017 im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen Hooligans. Damals urteilte das Gericht, dass man nicht feststellen müsse, ob Einzelne sich unmittelbar an der Auseinandersetzung beteiligt hätten. Es sei allen Teilnehmern zuzurechnen, wenn es zu Körperverletzungen käme. Argumentiert wird dabei, dass es den Teilnehmern dieser Auseinandersetzung um nichts anderes gegangen sei, als sich gegenseitig anzugreifen. Der BGH konstatierte aber ausdrücklich, diese Rechtsprechung sei nicht übertragbar auf Demonstrationen, wenn daraus Einzelne Straftaten begehen. Genau den Passus in der Entscheidung unterschlägt die Staatsanwaltschaft. Im Fall meiner Mandantin hieß es, sie habe sich in dem »Aufmarsch« bewegt. Es ist bezeichnend, wie versucht wird, den Versammlungscharakter der Demonstration zu negieren.

Sehen Sie die Versammlungsfreiheit in Gefahr?

Ja, denn das Ansinnen der Staatsanwaltschaft ist quasi ein politischer Versuch, mit Hilfe der Justiz das Demonstrationsrecht anzugreifen. Würde sie damit Erfolg haben, würden es sich wohl künftig viele Menschen dreimal überlegen, sich an einer Demonstration zu beteiligen, wenn sie befürchten müssten, für das Verhalten anderer haftbar gemacht zu werden. Schließlich droht etwa allein im Fall des schweren Landfriedensbruchs eine Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten.

Mit welchem Ausgang rechnen Sie?

Es lässt sich nicht begründen, die Angeklagten zu verurteilen. Die Rechtsprechung sagt eindeutig, dass es eine Kollektivhaftung bei Demonstrationen nicht geben kann. Eine Straftat muss individuell nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft macht sich zum politischen Sprachrohr einer Law-and-Order-Fraktion. Wir gehen davon aus, dass das Gericht die Rechtsstaatlichkeit verteidigen wird.