Oliver Dietze/dpa IG-Metall-Aktionen und Rückendeckung der Landespolitik zum Trotz wird Ford aus Saarlouis abwandern

Wegen stagnierender Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag sind Beschäftigte der Ford-Werke in Saarlouis in dieser Woche im Warnstreik. Die IG Metall (IGM) Völklingen hat die 5.000 Beschäftigten beim Autobauer sowie bei Zuliefererbetrieben dazu aufgerufen. Wegen heftigem Blitzeis in weiten Teilen Süddeutschlands musste der erste Ausstand Mittwoch früh in die Werkshallen verlegt werden. Das Wetter sei eine Katastrophe, erklärte der erste Bevollmächtigte der örtlichen IG Metall, Lars Desgranges laut dpa. Eisregen und spiegelglatte Böden hätten den Streik vor den Werkstoren unmöglich gemacht. In drei Hallen sollte es Veranstaltungen geben. »Es wird warngestreikt, es werden keine Autos gebaut, wir werden das durchziehen«, so der Gewerkschafter. Die IG Metall erwartete mehr als 2.000 Kollegen bei der geplanten Kundgebung. An diesem Donnerstag und am Freitag sollen bei besseren Witterungsbedingungen weitere Aktionen außerhalb des Betriebes stattfinden.

Schon seit längerem hat der US-Automobilkonzern Ford das Aus für den Standort Saarlouis mit dem Ende der Produktion des Modells »Focus« für Mitte 2025 angekündigt. Allerdings hatte das Unternehmen im vergangenen Sommer Hoffnungen auf die Übernahme des Werkes durch einen Großinvestor gemacht, nachdem von konkreten Vereinbarungen berichtet worden war. Die saarländische Landesregierung hätte bei einem solchen Einstieg öffentliche Hilfen im Umfang eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages bereitgestellt, erklärte der Landeswirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD). Im Herbst 2023 galten die Gespräche mit dem nicht genannten Investor dann als gescheitert. Seit Mitte Oktober laufen Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag zwischen Unternehmensvertretern und der IG Metall, bei denen es zum einen um Festlegungen geht, welche der Mitarbeiter die 1.000 verbleibenden Arbeitsplätze bei Ford erhalten, zum anderen werden Abfindungshöhen und Qualifizierungsangebote für die übrigen Beschäftigten festgelegt.

Nun stocken die entsprechenden Verhandlungen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. »Von einer verbindlichen und belastbaren Investorlösung für den Standort Saarlouis, der Großteile der Beschäftigten auf dem Röderberg nach dem Auslaufen der ›Ford Focus‹-Produktion übernehmen könnte, ist weiterhin wenig bis nichts bekannt«, hieß es in der Erklärung. Der Autobauer selbst biete viel zu wenig an, um eine Einigung möglich zu machen, betonte Markus Thal, Betriebsratsvorsitzender am Standort und Ortsvorstandsmitglied der IG Metall in Völklingen. »Wenn das Ford-Management sich nicht bewegt, dann bewegen wir uns.« Die Gewerkschaft werde nicht das vorgelegte Freiwilligenprogramm der gesamten Ford-Werke GmbH übernehmen und zum Sozialtarifvertrag umdeklarieren, stellte IGM-Bevollmächtigter Desgranges klar: »Ford hat diese Situation verursacht, deswegen muss der Ford-Konzern nun auch den Deckel für sein Handeln zahlen!«

Die Sozialtarifverhandlungen sollen gleichwohl in den nächsten Tagen fortgesetzt werden – verbunden mit der Hoffnung der Beschäftigten, dass der dreitägige Warnstreik bis dahin etwas Bewegung bei den Kapitalvertretern ausgelöst hat. Ein Ford-Sprecher wollte sich auf dpa-Anfrage in der vergangenen Woche nicht zum Verhandlungsstand äußern. Klar ist wohl, dass Ford verspätet den Bau von Elektroautos gestartet und sich so tiefer in die Krise manövriert hat. Erst 2023 hat das Unternehmen in Köln seine erste E-Automobilproduktion europaweit aufgenommen. Der Bau des bekannten Kleinwagenmodells auf Verbrennerbasis »Fiesta« wurde unterdessen eingestellt. Wegen der umfangreichen Veränderungen im Automobilsektor sollen nun in Europa 3.800 weitere Stellen »wegfallen«. 2.300 davon treffen die Ford-Werke in Köln und in Aachen.