Autozulieferer ZF will 12.000 Stellen streichen

Frankfurt am Main. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will dem Betriebsrat zufolge in Deutschland bis Ende des Jahrzehnts Tausende Arbeitsplätze streichen. »Sie haben das Ziel, 12.000 Stellen in Deutschland abzubauen«, sagte Betriebsratschef Achim Dietrich am Mittwoch. Im Aufsichtsrat hätte das Unternehmen Rechenbeispiele gegeben, nach denen bis zu 18.000 der 54.000 Jobs ohne Kündigungen wegfallen könnten. Auch Leiharbeiter könne es treffen. Das Management wolle Beschäftigung in Niedriglohnländer Osteuropas oder nach Indien verlagern. Das betreffe mittlerweile nicht mehr nur die Produktion, sondern auch Verwaltung, Vertrieb oder Entwicklung. (Reuters/jW)