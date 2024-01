snapshot/imago Demonstration für eine Wende in der Agrarpolitik in Berlin

Sie haben als Organisationsteam der Demo »Wir haben es satt!« nicht zu den Bauernprotesten aufgerufen. Dennoch, wie fällt Ihre bisherige Bilanz der Aktionswoche aus?

Die geplante Streichung der Agrardieselbeihilfe und der Kfz-Steuerbefreiung ist der Auslöser für die Proteste so vieler Bäuerinnen und Bauern. Die Ursache ihrer Unzufriedenheit liegt jedoch in einer jahrzehntelangen, verfehlten Agrarpolitik. Es ist daher wichtig, dass die Bäuerinnen und Bauern ihren Frust auf die Straße bringen und dadurch öffentliche Aufmerksamkeit erhalten.

Und hinsichtlich rechter Umtriebe während der Proteste?

Deren Instrumentalisierung durch extrem rechte Gruppen und Parteien im Vorfeld war für uns besorgniserregend. Wir setzen uns für einen friedlichen und demokratischen Protest für die sozial gerechte Agrarwende ein: ohne Hass und Hetze! Unter dem Strich sind wir erleichtert, dass sich populistische, rassistische und extrem rechte Stimmen bislang in Grenzen gehalten haben. Denn wir brauchen jetzt sozial gerechte, solidarische und transformative Ansätze statt von Emotionen getriebene Forderungen.

Zurück zu den Agrarhilfen: Das Bundeskabinett will die Dieselbeihilfe weiterhin schrittweise auslaufen lassen. Eine richtige Entscheidung?

Die Transformation zur sozial und ökologisch gerechten Agrarwende muss gezielt gefördert werden. Dazu gehört auch, dass klimaschädliche Subventionen langfristig abgebaut werden, um CO2-einsparende Innovationen anzuschieben. Dabei darf die Existenz der Höfe nicht gefährdet werden. Ein schrittweises Auslaufen der Agrardieselbeihilfe kommt der benötigten Planungssicherheit der Höfe entgegen. Eine Förderung klima-, umwelt- und tierfreundlicher Investitionen in der Landwirtschaft würde Höfe am effektivsten sichern.

Subventioniert wird aber nicht nur die Landwirtschaft …

Stimmt. Deutschland fördert umweltschädliche Technologien und Energien mit rund 65 Milliarden Euro pro Jahr. Es ist an der Zeit, klimaschädliche Subventionen auch in anderen Branchen abzubauen. Besonders bei der Mobilität gibt es viel Potential. Der Verkehrssektor ist nach dem Energiesektor der zweitgrößte Empfänger von Subventionen. Warum reden wir nur über den Abbau von Agrardieselbeihilfen und nicht auch darüber, dass auf Kerosin weiterhin keine Steuern erhoben werden? Das ist nicht zukunftsfähig, sondern fördert nur den Frust in der Landwirtschaft.

Sollten sich Proteste branchenübergreifend vernetzen? Etwa mit dem Ziel eines Regierungswechsels?

Ein branchenübergreifender Protest ist immer vorteilhaft für die öffentliche Resonanz. Ein Regierungswechsel ist allerdings nicht das, was uns aktuell zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft verhilft. CDU-Politikerin Julia Klöckner hatte in ihrer Amtszeit als Agrarministerin maßgeblich bei der Gemeinsamen Agrarpolitik, GAP, der EU mitgewirkt, wodurch Subventionen in der Landwirtschaft pro Hektar ausgeschüttet werden. Sie hat das Prinzip »Wachse oder weiche« mitverantwortet. Der amtierende Minister Cem Özdemir von den Grünen hat zwei weitere Jahre verstreichen lassen, ohne nennenswerte Änderungen. Er ist der Minister der leeren Versprechungen. Der Stillstand in der Agrarpolitik ist fatal, aber daran wird auch ein Regierungswechsel nichts ändern. Die Antwort auf die aktuelle Krise in der Landwirtschaft ist die sozial gerechte Agrarwende.

Ist es für Sie denkbar, künftig an den besagten Bauernprotesten teilzunehmen?

Belange und Forderungen in der Landwirtschaft sind verschieden. Es gibt nicht »die Bauernproteste«. Die Branche ist divers: Wir sind Bäuerinnen und Bauern, konventionell und bio, von Tierhaltung bis Ackerbau, wir sind Imkerinnen und Imker, Natur-, Umwelt- und Tierschützerinnen und -schützer, Aktive der Entwicklungszusammenarbeit und Ernährungsbewegung, engagierte Jugendliche sowie kritische Bürgerinnen und Bürger. Wir rufen zu unserer »Wir haben es satt!«-Demo am 20. Januar ab zwölf Uhr in Berlin auf. Hier fordern Landwirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam eine bäuerliche, umweltgerechte und gentechnikfreie Landwirtschaft.