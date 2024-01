Nachschlag: Hofberichterstattung

Michael Kappeler/dpa Späte Kritik an der israelischen Regierung: Außenministerin Baerbock besucht Opfer radikaler Siedler (Al-Masraa Al-Kiblija, 8.1.2024)

Die Kommentatoren von ARD und Deutschlandfunk haben sich am Mittwoch geradezu vor Lob für Außenministerin Baerbock überschlagen. »Unerschrocken spricht sie aus, dass sich die humanitäre Situation im Gazastreifen verbessern müsse«, meinte Demian von Osten über den Besuch der »grünen« Chefdiplomatin im Nahen Osten auf tagesschau.de, und im DLF setzte Frank Capellan die Hofberichterstattung fort: Sie sei das erste Regierungmitglied, das den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu offen kritisiere, und spreche Probleme wie die »Gewalt radikaler jüdischer Siedler« in der Westbank mit »wohltuender Deutlichkeit« an. Doch Baer­bocks Taten sehen anders aus. So verkündete sie am gleichen Tag, dass sie einer Lieferung von »Eurofighter«-Kampfjets an Saudi-Arabien nicht mehr im Wege stehe. Damit der Krieg Riads gegen die Ansarollah-Miliz im Jemen weitergehen kann, die mit ihrer Blockade des Roten Meeres den bedrängten Palästinensern zu Hilfe geeilt ist. Hier könnte man allerdings von Mut sprechen. (jt)