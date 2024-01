JOURNAL D’UN VERTIGE/Futuropolis 2021/Carlsen Verlag GmbH Hamburg 2023 Es geht ihr nicht gut – der Erde

Die Höhle von Pech Merle in Südwestfrankreich ist bekannt für ihre altsteinzeitlichen Malereien. Das berühmteste Motiv ist eine Gruppe von gepunkteten Pferden. Wenige Meter davon entfernt sind Mammuts, Auerochsen und andere heute meist ausgestorbene Tiere abgebildet. Interessanterweise sind die Gemälde in einem Abstand von mindestens fünftausend Jahren entstanden, d. h. die Künstlerin der Mammuts, sehr wahrscheinlich handelte es sich um eine Frau, hatte sich von Werken inspirieren lassen, die damals schon älter waren als für uns Heutige die Pyramiden, und die sind geradezu neumodischer Kram gemessen an der Höhlenkunst.

Pech Merle wurde vor rund 25.000 bzw. 30.000 Jahren dekoriert, andere Malereien z. B. in der Ardêche sind bedeutend älter. Heutige Sapiens planen, unseren Nachfahren eine ganz andere Art Andenken zu hinterlassen. In Bure in Nordfrankreich entsteht zur Zeit eine Endlagerstätte für Atommüll, der mehr als 100.000 Jahre gefährlich bleiben wird. Der Autor und Zeichner ­Étienne Davodeau hat den Zusammenhang gesehen und sich nur mit einem Zelt und einem kleinen Rucksack ausgerüstet auf die mehr als 600 Kilometer lange Wanderung von der Höhle im Süden zu der im Norden gemacht. Entlang der Wanderrouten trifft er Jakobspilger, hilfsbereite Landbevölkerung und auch mal einen Hund, der ihm einen Tag lang nicht mehr von der Seite weicht.

So entsteht ein mehr als 200seitiger gezeichneter Reisebericht, den man angesichts der Naturlandschaft gerne in Farbe lesen würde, denn Davodeau hat einen sehr ausgereiften Zeichenstil und kann mit Tusche meisterhaft Naturschauspiele wie Sommergewitter, sternenklare Nächte, sengende Hitze oder das Lichtspiel der Wälder aufs Papier zaubern. Auch hat eine Fußreise in der heutigen Zeit generell einen recht flachen Spannungsbogen. Unterhaltsam sind vor allem die Momente, wo ihn Freunde oder Experten ein Stück Wegs begleiten wie Bertrand Defois vom Presseteam von Pech Merle, der Atomingenieur Bernard Laponche oder die Semiotikerin Valérie Brunetière, die mit ihren Mitarbeitern der Frage nachgeht, mit welchen Zeichen man die Menschen der Zukunft auf die Gefahren des Atommülls hinweisen könne, denn anders als die Jahrzehntausende vergessenen Höhlenzeichnungen drohen die weiter aktiven Abfälle, in der Zukunft auf höchst unangenehme Art auf sich aufmerksam zu machen.

Besonders bei Marc Dufumier und Joël Domenjoud ist es schade, dass Davodeau die Gespräche vor allem niederschreibt, statt ihren Inhalt zu zeigen. Dufumier ist der Berufung seines Namens (»vom Misthaufen«) gefolgt und hat bei Frankreichs erstem (und wohl letztem »echten«) grünen Präsidentschaftskandidaten René Dumont studiert, dessen Lehrstuhl für vergleichende Agrarwirtschaft und landwirtschaftliche Entwicklung er später übernehmen sollte. Nach dem Studium war er zunächst ausgezogen, um noch naturnah lebenden Bauern hocheffiziente Reissorten und Pestizide anzupreisen, doch seit vielen Jahrzehnten reist er nun um die Welt, um für ökologische Landwirtschaft zu werben. Nicht der Mensch, sagt er, sei für den Klimawandel, das Artensterben und die rasante Verschlechterung der Böden verantwortlich, sondern der Kapitalismus.

Joël Domenjoud, der Davodeau auf den letzten Kilometern begleitet, ist Umweltaktivist und hatte im Terrorjahr 2015 mit rund 500 Mitstreitern eine große Demonstration anlässlich des Weltklimagipfels in Paris geplant, die aus Sicherheitsgründen verboten wurde. Es kam zu Haussuchungen und Hausarresten, die die Gerichte aufgrund der Sicherheitslage für gerechtfertigt erklärten. Seit 2015 steht Umweltaktivismus damit in Frankreich unter Terrorverdacht. In Bure geht der Staat mit einer Doppelstrategie vor. Jegliches Engagement gegen die Endlagerstätte wird überwacht und kriminalisiert, es gibt ein ständiges Polizeiaufgebot, Bespitzelung und Einschüchterungen, andererseits schüttet der Staat rund um Bure Millionen für Propaganda und Imagepflege aus. All das für die denkbar dümmste Art, Wasser zum Kochen zu bringen.