Schnorchler des Tages: Narendra Modi

ZUMA Wire/IMAGO Indiens Premier Modi wird insbesondere von Chauvinisten und Islamfeinden verehrt (Mumbai, 8.1.2024)

Politiker lieben Fototermine, auch der indische Premierminister Narendra Modi. Gerade macht eine Reihe von Aufnahmen die Runde, auf denen der stramm rechte Regierungschef versonnen in einem Rattanstuhl an einem Strand zu sehen ist oder mit Rettungsweste und Schnorchel im Wasser. Dazu warb Modi auf der Plattform X: »Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, die Menschen von Lakshadweep zu besuchen. Ich bin immer noch von der großen Schönheit ihrer Inseln und der tiefen Freundlichkeit ihrer Einwohner überwältigt.« Lakshadweep, das ist eine kleine Inselgruppe im Indischen Ozean, die zwar zu Indien gehört, aber dort bis zu Modis Werbestunt noch weitgehend unbekannt war. Wenn nämlich Inder zum Strandurlaub auf tropischen Eilanden aufbrechen, dann haben sie bislang die von Lakshadweep nicht weit entfernten Malediven bevorzugt.

Auf den Malediven wurde Modis Fotostrecke denn auch spontan als Affront und Versuch verstanden, Touristen auf indische Inselgruppen umzuleiten. Sogar Mitglieder der Regierung in Malé schmähten Modi, der im Nahostkonflikt treu zu seinen Verbündeten in Israel hält, in eigenen Tweets als »Terroristen« und »Marionette« des nahöstlichen Staates. Zwar mussten die Pöbler den Hut nehmen. Das verhinderte allerdings nicht, dass in Indien nun zum Boykott gerufen wurde und Reiseanbieter begannen, die Malediven aus ihrem Programm zu nehmen. Frühere Regierungen des vom Ansteigen des Meeresspiegels durch die Klimakatastrophe bedrohten Ferienparadieses hatten übrigens großen Wert auf ein gutes Verhältnis zu Neu-Delhi gelegt. Doch der jetzige Staatschef Mohammed Muizzu ist erst im September unter dem Motto »India out!« ins Amt gelangt. Dafür braucht es sein Zutun anscheinend nicht mehr. Der hindu-nationalistische Furor sorgt selbst dafür. Konsequenz: Diese Woche befindet sich Muizzu auf Staatsbesuch in China, beim großen Rivalen Indiens.