Lando Hass/dpa Polizeieinsatz gegen Aktivisten auf dem Dach der einstigen Druckerei im Staddteil Bockenheim (Frankfurt am Main, 15.12.2023)

Zweimal hatten Aktivisten 2023 das historische Gebäude der früheren Dondorf-Druckerei in Frankfurt am Main besetzt – und waren geräumt worden. Am Dienstag hat das Max-Planck-Institut, das den Abriss und Neubau wollte, zurückgezogen. Aufgrund der teils »auch äußerst aggressiv geäußerten Kritik verschiedener Interessengruppen« hielt man es nicht mehr für sinnvoll. Man wolle weiterhin »in den Austausch mit der Stadtgesellschaft treten«, erklärte Direktorin Melanie Wald-Fuhrmann. Waren die Besetzungen also erfolgreich?

Ich bin überzeugt, dass sich der Kampf um den Erhalt der Dondorf-Druckerei gelohnt hat. Der Weg ist frei, um neue Möglichkeiten für eine Stadt von unten zu schaffen. Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik sucht jetzt einen anderen Standort. Das war eine kluge Entscheidung. Nicht nur die Besetzerinnen und Besetzer sowie viele Frankfurter Initiativen sind darüber erfreut, sondern auch der Städtebaubeirat (ehrenamtliches Gremium aus Architekten und Ingenieuren, das den Magistrat zur Förderung und Weiterentwicklung der Planungskultur in der Stadt berät, jW). Diese renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten den Abriss des historischen Gebäudes ebenso abgelehnt.

Es braucht also ein Umdenken?

Ja, einerseits aufgrund der fortschreitenden Klimakatastrophe, die nachhaltigen Wandel in der Baubranche erfordert, sowie auch wegen der Erkenntnis, dass es der Pflege von Erinnerungskultur bedarf. Beim Abriss des mehr als 130 Jahre alten Gebäudes und dem Erstellen eines Neubaus würde zuviel CO2 ausgestoßen. Zudem erinnert es an das dunkle Kapitel der NS-Geschichte. Die Druckerei gehörte ursprünglich der jüdischen Familie Dondorf, deren Mitglieder damals verfolgt wurden. Die Geschichte muss im Stadtteil weiterhin sichtbar sein.

Gegenüber dieser Zeitung teilte das Wissenschaftsministerium, abgestimmt mit dem Finanzministerium, am Mittwoch mit: Das Land Hessen, dem das Gebäude gehört, werde die weitere Verwendung prüfen. Man bitte die Stadt Frankfurt zu den »Grundstücksangelegenheiten beim Kulturcampus« um Unterstützung. Wie geht es weiter?

Es wurde die Tür geöffnet, um das schützenswerte Gebäude nicht nur zu erhalten, sondern auch in ein selbstverwaltetes Kulturzentrum umzuwandeln. Als solches muss es in den sogenannten Kulturcampus auf dem alten Unigelände in Bockenheim integriert und für die Allgemeinheit geöffnet werden, wie von den Besetzerinnen und Besetzern gefordert. Das Gebäude darf nicht weiter leer stehen.

Die »Initiative Dondorf« und die »Freunde Bockenheims« fordern einen runden Tisch zur Zukunft des Gebäudes. Eine Petition für dessen Erhalt mit 3.667 Unterschriften spreche eine deutliche Sprache.

Noch hat die neue Landesregierung von CDU und SPD nichts entschieden. Empörend ist, dass Kulturministerin Angela Dorn von den Grünen kurz vor dem Regierungswechsel in Hessen noch die gewaltsame polizeiliche Räumung der Druckerei durchgesetzt hatte. Sie hätte zumindest eine Zwischennutzung dulden und mit den wissenschaftlichen Beratern sowie Besetzerinnen und Besetzern reden müssen, um das wertvolle Backsteingebäude zu erhalten. Das muss jetzt passieren.

Nun könnte ein günstiger Zeitpunkt für eine erneute Besetzung sein, oder?

Diese jungen Leute sind nicht so wild, wie man vielleicht annehmen könnte. Sie freuen sich und wollen verhandeln. Nachdem sie begonnen hatten, hartnäckig für den Erhalt des Gebäudes zu kämpfen, hat die Besetzung gezeigt, wie schön es dort sein konnte. Ihr Kampf ist noch nicht gewonnen, sondern nur eine Schlacht. Nun muss eine Ära zu Ende gehen, in der eine Landesregierung und eine Universitätsleitung von oben herab durchdrücken wollen, das Stadtbild gegen den Willen der Bevölkerung zu verändern. Die Stadt verschwendet immer wieder Steuergeld für Dinge, die kein Mensch braucht. Jetzt muss sie Geld in die Hand nehmen, um Frankfurt sozial zu gestalten.