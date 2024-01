Lehrermangel: Teilzeit auf Zehnjahreshoch

Wiesbaden. Der Anteil der in Teilzeit arbeitenden Lehrkräfte ist auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, waren im Schuljahr 2022/2023 rund 42,3 Prozent der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Teilzeit tätig. Damit lag die Quote etwas höher als im Schuljahr davor. Damals hatte sie 40,6 Prozent betragen. (AFP/jW)