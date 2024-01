picture alliance / dpa Faschisten der »Identitären Bewegung« werben auf dem Brandenburger Tor für die »Festung Europa« (Berlin, 27.8.2016)

Die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen in einer Potsdamer Villa, bei dem rechte Politiker und Unternehmer mit Martin Sellner, dem Chefideologen der »Identitären«, und anderen Neonazis über die millionenfache Abschiebung von Migranten diskutierten, sorgen für Empörung aber auch Angst.

»Wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz«, drohte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei X. Im Stern polterte Innenministerin Nancy Faeser (SPD): »Wir sind eine wehrhafte Demokratie, die es nicht hinnimmt, dass Rechtsextremisten ihre rassistischen Ausgrenzungspläne schmieden.«

FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr fühlte sich »an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte« erinnert, während der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, meinte, die Recherchen hätten offenbart: »Die AfD ist eine Partei, in der sich Personen organisieren, die unsere Demokratie und Rechtsordnung verachten und zerstören wollen.«

Die Restaurantkette »Hans im Glück« teilte noch am Mittwoch mit, sich von ihrem Gesellschafter Hans-Christian Limmer zu trennen, »um jeglichen Schaden vom Unternehmen« abzuwenden. Limmer wurde vorgeworfen, mit zu dem Treffen eingeladen zu haben.

Der Jurist Ulrich Vosgerau, Kurator der AfD-nahen Erasmus-Stiftung und nach eigenen Angaben CDU-Mitglied, sah in seiner Teilnahme an dem Treffen hingegen kein Problem. Wie er am Donnerstag sagte, habe er »gerne die Gelegenheit wahrgenommen«, Sellner kennenzulernen, weil er gehört habe, dass der »ein angenehmer Typ sein soll, der nicht fanatisch wirkt.«

AfD-Chefin Alice Weidel bekräftigte im ZDF die Haltung ihrer Partei zur Einwanderungspolitik, die »vollständig im Einklang mit dem Grundgesetz« sei. Deutlicher wurde der »sozialpolitische« Sprecher der AfD-Fraktion René Springer bei X: »Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen. Millionenfach. Das ist kein Geheimplan. Das ist ein Versprechen«.