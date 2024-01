Im Beitrag »Explosive Endzeitphantasien« in der jW vom 11. Januar 2024 heißt es, das Mideast Freedom Forum in Berlin (MFFB) sei der Auffassung, Israel dürfe eine Zweistaatenlösung »nicht mehr zugemutet werden«. Die Forschungsleiterin des MFFB, Ulrike Becker, legt allerdings gegenüber jW Wert auf die Feststellung, dass sie nicht grundsätzlich gegen eine Zweistaatenlösung sei und sich nie öffentlich dagegen ausgesprochen habe.

Zudem konnte im Beitrag »Kaltes neues Jahr« in derselben jW-Ausgabe durch das fehlende Wort »tagsüber« in der Unterzeile der Überschrift der Eindruck entstehen, die Traglufthalle am Containerbahnhof in Berlin-Lichtenberg sei gänzlich als Kälteschutz für Obdachlose weggefallen. Tatsächlich wurde jedoch bloß das Angebot als Tagesaufenthalt eingestellt, was im Verlauf des Artikels deutlich wird. Wir bitten, diese Fehler zu entschuldigen. (jW)