ANP/IMAGO Solidarität mit Palästina: Hunderte Menschen demonstrieren am Donnerstag vor dem Gericht in Den Haag

Der Prozess gegen Israel hat in Den Haag begonnen: Am Donnerstag präsentierte Südafrika in der ersten mündlichen Anhörung seinen Fall vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH). In über drei Stunden legten mehrere Vertreter des international besetzten Juristenteams dar, dass Israel in Gaza Völkermord begehe. Der südafrikanische Antrag stelle »Israels genozidale Handlungen«, so der Auftaktredner, »in den breiteren Kontext der 75jährigen Apartheid, der 56jährigen Besatzung und der 16jährigen Belagerung des Gazastreifens durch Israel«. Dem »palästinensischen Volk« sei demnach »mit Vorsatz das unveräußerliche Recht auf Selbstbestimmung verweigert« worden.

Der Krieg begann unmittelbar nach dem von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober, bei dem nach Angaben israelischer Behörden 1.139 Menschen, darunter 695 israelische Zivilisten, getötet wurden. In Gaza wurden seitdem mehr als 23.000 Menschen getötet – über zwei Drittel davon Frauen und Kinder – und fast 60.000 weitere verletzt. Rund 1,9 Millionen, mehr als 85 Prozent der Bevölkerung, mussten ihre Häuser verlassen und wurden systematisch vom Norden in den Süden, in das Grenzgebiet zu Ägypten, vertrieben. Der IGH-Prozess wird voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Doch in einem Eilverfahren hat Südafrika vom »Weltgericht« auch die Anordnung gefordert, Israel solle unverzüglich jegliche Kampfhandlungen einstellen und den Zugang zu humanitärer Hilfe ermöglichen. Eine Entscheidung in dieser Sache wird in den nächsten Tagen oder Wochen erwartet.

Anna Jörke/jW Palästina-Soli-Kundgebung auch vor der südafrikanischen Botschaft in Berlin am Donnerstag

Propalästinensische Aktivisten sind aus ganz Europa und selbst aus den USA und Kanada nach Den Haag gereist, um ihrer Solidarität mit Südafrika sowie der Bevölkerung Gazas Ausdruck zu verleihen. Bereits am Mittwoch demonstrierten sie friedlich und versammelten sich am Donnerstag morgen erneut vor dem IGH-Gebäude. »Stoppt das Töten in Gaza« war auf Protestschildern zu lesen, »Freiheit für Palästina« wurde in Sprechchören skandiert, wie in einem von Al-Dschasira veröffentlichten Video zu sehen war. Auch Dutzende Demonstranten aus Deutschland reisten an, um insbesondere ihre Dankbarkeit gegenüber Südafrika zum Ausdruck zu bringen, »dem einzigen Staat, der sich auf der internationalen Bühne in dieser Weise für Palästina eingesetzt hat«, erklärte ein Mann aus Hamburg gegenüber dem britischen Netzwerk The New Arab. Andererseits versammelten sich auch »Tausende Menschen«, die für Israel demonstrierten, berichtete die Jerusalem Post, darunter viele Angehörige der in Gaza festgehaltenen Geiseln. Bereits seit Mittwoch wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt hochgefahren.

Kurz vor dem 100. Kriegstag fordern zudem 387 Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus 28 Ländern in einem gemeinsamen Appell einen sofortigen multilateralen Waffenstillstand in Israel und Palästina, die Freilassung aller Geiseln und die erleichterte Einfuhr von Hilfsgütern in den Küstenstreifen. Der Aufruf wurde von der US-Kongressabgeordneten Ilhan Omar (Demokraten) sowie von der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (BSW) initiiert. Die Unterzeichner rufen dazu auf, »das Völkerrecht einzuhalten und schwere Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen«. »Wir wissen auch«, richtete sich die US-Demokratin Omar an die Regierung ihres Präsidenten Joseph Biden, »dass dieser Krieg enden würde, wenn die Vereinigten Staaten dessen Finanzierung einstellen würden«.