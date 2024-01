Nachschlag: Morbide Faszination

IMAGO/Pond5 Images Nur jeder fünfte schafft den Aufstieg auf den Mount Everest

Der Mount Everest hat noch immer nicht an Faszination verloren. Jahr um Jahr wächst die Zahl der Bergsteiger, die den höchsten Berg der Welt erklimmen wollen. Der bisherige Höhepunkt war 2010 erreicht, als sich am 23. Mai sage und schreibe 169 Menschen auf dem Gipfel knubbelten. Welche Folgen ein solcher Massentourismus für einheimische Sherpas wie für die Umwelt hat, spielt in »Everest« aber keine Rolle. Ausgehend von dem großen Unglück im Mai 1996, als insgesamt acht Bergsteiger verschiedener kommerzieller Touren in Folge eines überraschenden Schneesturms ums Leben kamen, setzt der Film ganz auf den dramatischen Kampf der einzelnen Bergsteiger mit den Naturgewalten. Dabei beeindrucken besonders die Bilder. Gedreht wurde in Teilen direkt am Mount Everest. Als Actionreißer, der mit der morbiden Faszination seines Gegenstands spielt, funktioniert der Film allemal. Am Ende aber gilt: Hat man einen Bergfilm gesehen, hat man alle gesehen. (row)