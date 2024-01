Newspix/IMAGO Keine Skrupel beim Verleumden von Gegnern: Die beiden PiS-Abgeordneten Mariusz Kamiński und Maciej Wąsik (v. l., Warschau, 2.3.2020)

Keinen Monat nach ihrer Vereidigung steht die neue Regierungskoalition in Polen vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe. An diesem Mittwoch wird sich entscheiden, ob Sejm-Präsident Szymon Hołownia an seiner Entscheidung festhält, die Mandate der beiden PiS-Politiker Mariusz Kamiński und Maciej Wąsik für ungültig zu erklären und ihre elektronischen Stimmkarten zu deaktivieren. Am Montag wollte Hołownia noch »Beratungen« mit führenden Juristen des Landes führen. Kamiński und Wąsik – der eine immerhin bis zum Oktober Innenminister und Geheimdienstchef, der andere damals sein Stellvertreter – haben angekündigt, sich jedenfalls Zugang zum Plenarsaal zu verschaffen. Was dann passiert – ob die Saalordner das verhindern, ob die PiS den Plenarsaal oder die Rednertribüne besetzt und so die Arbeit des Parlaments lähmt, das in diesem Monat ohnehin bereits mit Verspätung über den Haushalt für 2024 beraten muss – ist völlig offen.

Ausgelöst wurde die ganze Konfrontation durch die Übernahme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens TVP, der amtlichen Nachrichtenagentur PAP und des Radiosenders PR durch die neue Regierung kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Parallel dazu und ohne erkennbaren inhaltlichen Zusammenhang schloss das Bezirksgericht Warschau ein Wiederaufnahmeverfahren gegen Kamiński und Wąsik ab, das der Oberste Gerichtshof im Sommer 2023 angeordnet hatte. Es ging in diesem Verfahren um den Vorwurf, Kamiński und Wąsik hätten in ihrer Amtszeit während der ersten PiS-Regierung (2005–2007) falsche Beweise gegen den der damaligen Koalition angehörenden Bauernpolitiker Andrzej Lepper fabriziert, um ihm zu Unrecht Korruption vorwerfen zu können und ihn aus der Regierung zu drängen. Das erstinstanzliche Gericht hatte die beiden Angeklagten 2015 zu je dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Gegen das erstinstanzliche Urteil waren die beiden Angeklagten seinerzeit in Berufung gegangen. Dieses Verfahren war noch nicht abgeschlossen, als im Herbst 2015 der neugewählte Staatspräsident Andrzej Duda die beiden Politiker begnadigte.

Diese Begnadigung rief von Anfang an heftige Zweifel in der polnischen Öffentlichkeit hervor. Denn nach gängiger Rechtsprechung kommt eine Begnadigung nur in Betracht, wenn zuvor das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Das war bei Kamiński und Wąsik nicht der Fall. Duda und seine politischen Unterstützer argumentierten dagegen, dass die polnische Verfassung diese einschränkende Bedingung bei der Definition des Gnadenrechts des Präsidenten nicht wiederholt und Duda daher die beiden auf jeder beliebigen Stufe des Verfahrens habe begnadigen können. Die Anordnung des Strafsenats des Obersten Gerichtshofs, das Verfahren gegen die beiden wiederaufzunehmen, war somit auch eine klare Stellungnahme in diesem Verfassungsstreit – zu Lasten Dudas.

Mit der rechtskräftigen Verurteilung der beiden Politiker zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung in zweiter Instanz gelten sie nun als Straftäter und sind hierdurch automatisch von öffentlichen Ämtern wie dem des Abgeordneten ausgeschlossen. So sehen es jedenfalls die Anhänger der jetzigen Koalition mit dem früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Andrzej Zoll an der Spitze. Nein, sagen die betroffenen Abgeordneten, die das Urteil als »verachtungswürdig« bezeichneten und ankündigten, es nicht zu respektieren. Und sie legten beim Obersten Gerichtshof Beschwerde gegen die Entscheidung von Sejm-Präsident Hołownia ein.

Die beiden Fälle landeten zunächst im Senat für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, dessen Präsident noch zur alten Richtergarde gehört, die vor der Machtübernahme durch die PiS ins Amt gekommen war. Unklar ist, auf welchem Wege dann Kopien dieser Akten in dem durch die PiS neu formierten Senat für außerordentliche Kontrolle und öffentliche Angelegenheiten landeten. Im Verdacht steht ein von der PiS beförderter Richter, der sich an den Kopierer gestellt haben soll. Diesem Senat für öffentliche Angelegenheiten hat der Gerichtshof der Europäischen Union vor kurzem ausdrücklich die Qualität eines Gerichts abgesprochen, indem er eine Anfrage des Senats aus formalen Gründen zurückwies. Dieses Gericht oder Nichtgericht jedenfalls urteilte noch am selben Tag, an dem die Aktenkopien bei ihm eingegangen waren, dass im Falle Wąsiks die Mandatsaberkennung durch Hołownia rechtswidrig gewesen sei. Einen Tag darauf äußerte es sich auf Grundlage ebensolcher Kopien zum Fall Kamiński. Dessen Originalakten liegen dagegen weiterhin im Senat für Arbeitsrecht, der am Mittwoch parallel zur Sejm-Sitzung darüber beraten wird.

Der ganze Streit könnte salomonisch beigelegt werden, indem Duda die beiden jetzt nach dem zweitinstanzlichen Urteil erneut begnadigt. Aber dadurch würde Duda zugeben, dass seine erste Begnadigung rechtswidrig war, und das wird er schon aufgrund seines Egos nicht tun. So steuert die Sache auf ein Finale furioso zu – es sei denn, Szymon Hołownia, der seine Ambitionen auf das Präsidentenamt nicht verbirgt und deshalb für alle Bürger wählbar sein möchte, macht in letzter Minute einen Rückzieher.