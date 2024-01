Leo Simon/REUTERS Kolonne zorniger Traktoristen am Montag morgen auf dem Weg in die bayerische Landeshauptstadt München

Die Feldarbeit muss warten, Bauern machen sich vom Acker – Konvois, Blockaden, Aufmärsche bundesweit und dezentral. Es ist das klassische Repertoire direkter Aktionen, wenn auch behördlich angemeldet und genehmigt. Denn am Montag begann die Woche des Protests gegen Streichpläne bei Agrarhilfen durch die Ampelkoalition. Aufgerufen hatten der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Verein »Landwirtschaft verbindet Deutschland« (LSV).

Ein, zwei Blicke in die Provinz: »Wir haben heute sieben Autobahnauffahrten blockiert, jeweils mit zwei Schleppern«, so die Geschäftsführerin des Bauernverbands Uckermark in Brandenburg, Cornelia Schlewitt, im jW-Gespräch. Gab es Stress? »Nein, überhaupt nicht, alles harmonisch, tiefenentspannt.« Unterstützung kam von Anwohnern und Firmen aus der Region, branchenübergreifend von Spediteuren, Handwerkern, Gastronomen. Ähnlich die Situation im Emsland. Fast jeder Hof aus der Region habe mindestens mit einem Schlepper demonstriert, sagte der Agrarblogger und kleinbäuerliche Massentierhalter, Bernhard Barkmann, gegenüber jW. Im Landkreis dürften es mehr als 1.500 Traktoren gewesen sein. »Einfach nur gigantisch!« Nicht zuletzt der solidarische Zuspruch allerorts. »Das ist Balsam für die Seele der Bauern.« Und: Der ländliche Raum sei eben nicht die Berliner Bubble fernab der eigenen Bevölkerung.

Apropos Bundeshauptstadt. Hier mobilisierten die Freien Bauern Deutschland. Hunderte Schlepper, Lkw und Busse säumten die Straße des 17. Juli an der Siegessäule. Dazu Tausende Protestierer am Brandenburger Tor. »Wir vertreten die ganz normalen Bauern«, sagte deren Medienreferent Reinhard Jung zu jW. Die, die mit eigener Hände Arbeit ihren Hof bewirtschafteten, unabhängig von Politik und Industrie.

Zurück zu DBV und LSV: Beide Verbände hielten an ihrem Aufruf fest, trotz der teilweisen Rücknahme der Pläne beim »Agrardiesel« und der KfZ-Steuerbefreiung durch das Bundeskabinett am Donnerstag voriger Woche. DBV-Präsident Joachim Rukwied reichte das nicht; er forderte am Montag wiederholt die Koalitionäre auf, die »Sparliste« gänzlich vom Tisch zu nehmen. Passiere das nicht, gefährde dies »am Ende die gesicherte Versorgung mit heimischen hochwertigen Lebensmitteln«, so Rukwied am Montag im RBB-Inforadio. Kernziel der Demos bleibe, die »überproportionale Belastung der Landwirtschaft« zu verhindern. Er hoffe dabei auf die Vernunft der Ampel. Offenbar vergeblich. Mit der Kabinettseinigung sei »ein fairer Kompromiss gefunden worden«, meinte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums gleichentags auf jW-Anfrage. Alles weitere liege nun beim Haushaltsgesetzgeber, dem Bundestag.

Klar sei, dass die deutsche Agrarpolitik fehlgeleitet ist, betonte Ina Latendorf, agrarpolitische Sprecherin von Die Linke im Bundestag, gegenüber jW. Komplett. Besonders Klein- und Mittelbauern treffe es. Höhere Standards bei Umwelt und Tierwohl, beschränkter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und verpflichtende Flächenstilllegungen –»alles ohne verlässliche Gegenfinanzierung«. Das befördere das Höfesterben. Latendorf: »Aber die sozialökologische Transformation der Landwirtschaft wird unmöglich, wenn es keine Bauern mehr gibt.«

Wie weiter? Alles steuert auf das Finale der Aktionswoche am nächsten Montag in Berlin hin. Der Kabinettsbeschluss dürfte die Zornigen in ihrer Haltung bestärken – und die Funken des Protestes zusätzlich anfachen. Landauf, landab.