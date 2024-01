1919, 15. Januar: Die beiden führenden Repräsentanten der neugegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, werden in Berlin-Wilmersdorf von einer Bürgerwehr festgenommen und der Garde-Kavallerie-Schützen-Division übergeben, aus der später zahlreiche Freikorps hervorgehen. In deren Hauptquartier im Hotel Eden werden die beiden Gefangenen verhört und gefoltert. Auf Anordnung des Hauptmanns Waldemar Papst, der sich zuvor mit dem SPD-Wehrminister Gustav Noske abgesprochen hat, werden sie noch am Abend ermordet. Luxemburgs Leiche wird in den Landwehrkanal geworfen, wo sie erst am 31. Mai von einem Schleusenwärter entdeckt wird.

1919, 18. Januar: In Versailles tritt die Pariser Friedenskonferenz zusammen. Die Verhandlungen dauern bis zum Mai. Der am 10. Januar 1920 in Kraft tretende sogenannte Versailler Vertrag, der die Kriegsschuld Deutschlands festschreibt und umfassende Gebietsabtretungen und hohe Reparationszahlungen festlegt, trifft in der Weimarer Republik auf erheblichen Protest und wird als »Diktatfrieden« von allen politischen Kräften bis hin zur KPD abgelehnt. In Verbindung mit der »Dolchstoßlegende« spielt der Vertrag in der Folge eine herausragende Rolle in der Propaganda der Rechten, die Deutschland als unterdrückte Nation darstellen, die es zu befreien gelte.

1919, 19. Januar: Im Deutschen Reich finden Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung statt. Zugleich tobt der »weiße Terror« in Berlin; auch in anderen Gebieten Deutschlands werden revolutionäre Kräfte mit Waffen bekämpft. Stärkste Partei wird die SPD mit 37,9 Prozent, gefolgt von der Zentrumspartei mit 18,8, der DDP mit 18,1 und der USPD mit 7,6 Prozent. Die KPD hatte in Verkennung der Lage auf dem Gründungsparteitag einen Boykott der Wahlen beschlossen.

1934, 20. Januar: Das Naziregime erlässt das »Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit«. Damit wird das »Führerprinzip« in den Betrieben eingeführt. Die Unternehmer werden zu »Betriebsführern« ernannt, denen die Beschäftigten »Gefolgschaft« zu leisten haben. Damit entfällt die Festlegung von Löhnen und Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge. An die Stelle des durch die Novemberrevolution erkämpften Rechts auf die freie Wahl von Betriebsräten treten »Vertrauensräte«, die im Einvernehmen zwischen Betriebsführer und Betriebswalter der Deutschen Arbeitsfront (DAF) nominiert werden und für innerbetriebliche »Konfliktregelung« zuständig sind.