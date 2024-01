ZUMA Press/imago/Montage jW

Der feine Unterschied

Zu jW vom 10.1.: »Treckerkonvois erneut auf den Straßen«

Wenn drei Menschen der »Letzten Generation« eine Brücke blockieren, wird medial der bundesweite Notstand ausgerufen, der komplette Repressionsapparat beginnt zu arbeiten, und diese Leute wandern ohne Anklage erst einmal in den Knast, um später wegen aller möglichen angeblichen Vergehen zu hohen Strafen verurteilt zu werden.Den Bauern passiert dies natürlich nicht. Selbst dann nicht, wenn sie 300 Brücken blockieren oder unangemeldete Blockaden aufbauen. Es kommt in Deutschland eben nicht darauf an, dass jemand irgendwas blockiert, sondern wer was blockiert.

Gerd Hansen, Padborg

Berührend

Zu jW vom 20.12.: »Jubel der Woche: Großmann, Lutz, Agischewa, Wolf«

Der »Jubel der Woche« von Jegor Jublimov war wieder ein besonders lesenswertes Schmuckstück in der jW. (…) In der oben genannten Ausgabe wird u. a. des wunderbaren Schriftstellers Friedrich Wolf gedacht. Im Falle von mehr Platz hätte Jublimov bestimmt noch einige Werke mehr von ihm genannt, u. a. vielleicht sein Schauspiel »Professor Mamlock«, nebst der erschütternden Filmversion von Konrad Wolf Pflichtliteratur in unserer DDR-Schule, die uns ein für alle Mal klarmachte, dass Antisemitismus, überhaupt Ausgrenzung von Bevölkerungsteilen, Überheblichkeit und Feindschaft gegenüber anderen, keinen Platz in der Gesellschaft finden darf.Besonders berührend sind die »Märchen und Tiergeschichten für große und kleine Kinder«, herzerwärmend die Geschichten vom Kettenhund Lux, von Purzel Weißfell, vom Specht Pit Pikus und der Möwe Leila. Sie tragen zur Herzensbildung bei und erziehen zum gegenseitigen Respekt, meines Erachtens in unserer Ellenbogengegenwart besonders aktuell.

Reinhard Schmiedel, Weimar

Empathielos

Zu jW vom 4.1.: »Ein strenges Tier, fest entschlossen«

(…) Ein neuer Artikel in unserer linken Tageszeitung von Maximillian Schäffer über Bullenreiten »Made in USA«. Was, fragt sich der irritierte Leser, kommt nach der Bullenqualsaison an weiteren Sportberichten aus dieser Feder? Tierqual muss anscheinend darin enthalten sein. Also fesselnde Artikel zum Flyfishing aus Colorado – mit allen Champions aus der Sportfischerszene? Windhundrennen aus Florida (oder ist das sogar dort inzwischen oldschool?) … Dann gäbe es noch Blutsport wie Hunde- und Hahnenkämpfe. Oder geht der sportliche Blick eher regional zu den Stierkämpfen, Pferde- und Hunderennen, Jagdreit- und Brieftaubensport, Polo usw.? Wir können gespannt sein, ob wir diese empathielosen Berichte dann lesen wollen oder nicht.In einer linken Zeitung leisten diese Artikel auf jeden Fall ihren Beitrag zum Erhalt des herrschenden Systems. Denn so ist und bleibt Tierqual im Alltag normal. Und wir brauchen uns nicht wundern, darüber zu lesen, dass unsere sportlichen Kinder wieder einmal mit Igeln oder Katzen Fußball gespielt haben.

Toralf Köhn, Wandlitz

»… als habe es das alles nicht gegeben«

Zu jW vom 9.1.: »Der Tod ist ständig unter uns«

An dem Beitrag über die Ausstellung in der Berliner Topographie des Terrors, die die Naziverbrechen in Riga zeigt, ist nichts auszusetzen, aber eine Ergänzung scheint mir zwingend nötig.

»Die meisten Täter kamen davon, das Gedenken an die Verbrechen kam spät«, mag vielleicht die westdeutsche Perspektive sein, nicht aber die der DDR. So wurde im Oktober 1979 vom Bezirksgericht Potsdam Stanislavs Steins (der nach dem Krieg als Alexander Schrams in Potsdam-Rehbrücke untergetaucht war) wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Als Angehöriger der Lettischen Sicherheitshilfspolizei und des Rigaer Ordnungsdienstes war er u. a. im Dezember 1941 aktiv beteiligt gewesen an der Ermordung von 6.000 Juden im Wald von Rumbula bei Riga. Oder Hans Baumgartner, der im März 1971 vom Stadtgericht Berlin zum Tode verurteilt wurde, weil er als Angehöriger der Gestapo und des SD 1941 in Lettland an der Erschießung von 6.329 Frauen, Kindern und Männern zumeist jüdischer Herkunft beteiligt war …

Täter wie diese wurden von der Hauptabteilung IX/11 des MfS ermittelt und ihrer Bestrafung zugeführt. Zwei Ermittler – Dieter Skiba und Reiner Stenzel – haben darüber in ihrem 2013 verlegten Buch »Im Namen des Volkes. Ermittlungs- und Gerichtsverfahren gegen Nazi- und Kriegsverbrecher von 1945 bis 1989 in der SBZ und in der DDR« (Edition Ost) ausführlich berichtet.

Nicht unerwähnt bleiben soll in diesem Kontext der Hinweis, dass der seinerzeitige Bundesbeauftragte für die sogenannten Stasiunterlagen (BStU) die diesbezüglichen MfS-Dokumente einem öffentlichen Zugriff (nicht nur dem der beiden Autoren) entzogen hatte. Dafür wurden datenschutzrechtliche Gründe geltend gemacht. So stellte ihnen Prof. Christiaan Frederik Rüter von der Universität Amsterdam die von ihm zusammengestellte Sammlung über 1.600 Urteile aus Strafverfahren in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR sowie Informationen über Rehabilitierungsverfahren in der Bundesrepublik ab 1991 zur Verfügung.

Gewiss, Informationen wie diese hätten zwar den Rahmen einer Ausstellungsrezension gesprengt, aber man sollte auch nicht so tun, als habe es das alles nicht gegeben.

Frank Schumann (Verleger von Edition Ost), per E-Mail