Grazia Borrini-Feyerabend Paul Feyerabend: 13.1.1924 bis 11.2.1994

Nomen est bekanntlich omen. Geht wer 1994 70jährig als »Enfant terrible des akademischen Wissenschaftsbetriebs« ins Grab, muss man sich nicht wundern, wenn so jemandes Abschiedsepistel von trauernden Verlegern mit »Killing Time« oder gar – zu deutsch und deutlicher ab 1997 – als »Zeitverschwendung« – überschrieben und publiziert wird. Kindlich zornige Bürgerschrecke wusste die beruhigende Brust der Alma mater noch stets so sättigend zu stillen, dass beim Planschen ihres professoralen Nachwuchses in der Beamtenbadewanne nicht zuviel Schaum ins Universitäre geschlagen wird. Was über den Rand spritzt, kann dann die Popkultur aufwischen.

Eine der popkulturell am erfolgreichsten aus der akademischen in die öffentliche Badeanstalt gewischten und ausgewrungenen Figuren war in den 1980er Jahren Paul »Anything goes« Feyerabend. Nachdem der österreichische Wissenschaftstheoretiker, der kein -philosoph sein wollte, 1974 sein erkenntnistheoretisches Hauptwerk »Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge« (deutsch 1976 als »Wider den Methodenzwang«) publiziert hatte, war akademisch für ihn ohnehin kaum mehr was zu holen. Außer der ständigen Pendelei als anständig honorierter Professor zwischen Berkeley und Zürich, den proppevollen Vorlesungen und der bis in Anarchofaltblättchen reichenden medialen Präsenz, blieb dem 1924 in bescheidene Wiener Beamtenverhältnisse geborenen Feyerabend fortan nicht viel. Wie hätte er noch Klarheit darüber schaffen können, dass die reißerischen Thesen (»Wissenschaft ist nicht besser als Magie«, »Hochleistungsrechner berechnen Wetter so gut wie Regentänze« oder »Alles ist erlaubt!«) mehr dem Zeitgeist denn zeitintensiver geistiger Durchdringung geschuldet waren. Erst kürzlich hatte es 1968 an manchen Unis gegeben, im Jahr darauf machte sich in güldenem U-Boot und unter der Losung »Nichts ist wahr, alles ist erlaubt« der Held der wahren »Illuminatus«-Romantrilogie, Hagbard Celine, an die subservimarine Aufklärung der damals noch zahlreich Lesenden mit skeptizistischem Hintergrund.

Denen kam der Feyerabendsche »Methodenanarchismus« zupass, den dessen Vater wohl auf solidere theoretische Stelzen hätte stellen können, so er denn gewollt hätte. Da anarchistischer Bürgerschreck für den ausgebildeten Opernsänger aber allemal besser als angestellter Beamter klang und auch ein Audimax als gute Bühne taugt, schrieb Feyerabend seinen relativistisch anarchistischen Bestseller­slogan notgedrungen ganz gerne weiter.

Alles ging. Da Philosophie ihm »nicht grundverschieden von Propaganda, Geschichte, Unterhaltung« war, wie er 1985 in einer an der ETH Zürich gehaltenen Vorlesung verriet, konnte er sich theoretisch auch ganz gut mit Nazis unterhalten – »Ich persönlich würde mich also nicht weigern, mich mit ein paar Faschisten an den Tisch zu setzen. … Da setze ich mich mit den Faschisten halt zusammen, und dann werden wir mal sehen.« Da habe er »keine eindeutige Einstellung« dazu, da müsste man »von Fall zu Fall mal sehen«. Theoretisch! Der Theorie aber misstraute er nicht weniger als »der« Wahrheit. Denn »Leute, die glauben, dass sie Apostel der Wahrheit sind, … haben andere Leute kaltblütig umgebracht«, wusste Feyerabend. Und eben »weil die Theorie eine solche Rolle spielen kann und auch gespielt hat, vor allem unter Marxisten«, war er »ihr gegenüber oft ziemlich feindselig gesinnt«.

Den Rechten war er deshalb theoretisch wie praktisch nicht so böse, weil: »Die Rechten, ich weiß nicht, wie viel Theorie die haben, ein bisschen werden sie wohl auch haben.« Bisschen Rassentheorie halt. Und reichlich Theoretisches zu rassenbedingtem Suprematismus und sowas. Ansonsten sind sie aber tatsächlich eher aufs Pragmatische aus. So wie Paul Feyerabend es war, der heute 100 werden würde, wäre er nicht vor 30 Jahren verstorben. Leider bevor er – wie andere Wissenschaftstheoretiker – seriöser aufzeigen konnte, dass der von ihm propagierte Methodenanarchismus in den Wissenschaften tatsächlich wirksamer ist, als es Wissenschaftler theoretisch gerne zugeben.