»Rassismuskritische Stimmen seit Jahren nicht ernst genommen«

Eibner/IMAGO Protest gegen den AfD-Landesparteitag Niedersachsen im Mai 2022

In einer Stellungnahme des Forums der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen (FdM) vom Freitag zu einem Treffen zwischen Neonazis und Unternehmern heißt es:

(…) Die Vorhaben der AfD-Mitglieder und der weiteren rechten Initiativen überraschen Betroffene von Rassismus und rechter Gewalt kaum bis wenig. Rassismuskritische und demokratische Stimmen warnen seit Jahren unermüdlich vor der rechten Gefahr durch die AfD und weitere rechte institutionelle Umtriebe in Deutschland. Wenn die Öffentlichkeit zum Schauplatz menschenfeindlichen Sprechens wird, beflügelt das antidemokratische, autoritäre und rassistische Strömungen.

Gleichzeitig müssen wir zu unserem Entsetzen feststellen, dass die Ängste und Erfahrungen der Menschen, die von eben dieser rechten Ideologie und ihren Gefahren betroffen sind, in der medialen Öffentlichkeit und im politischen Geschehen noch viel zu wenig Berücksichtigung finden. Obwohl die Entwicklung der rechten Diskurse und das Erstarken von rechten Parteien und Bewegungen in den letzten Jahren öffentlich bekannt und nicht zu übersehen war, wird diese Gefahr für die Demokratie in unserem Land – und somit für alle hier lebenden Menschen – bis heute nicht ernst genommen. Doch für sehr viele Menschen ist diese Gefahr nicht nur theoretischer Natur: Die Sorge und das Bangen um eine sichere Zukunft in Deutschland sind für sie ganz real und existentiell. (…)

Bei der Blockade einer Fähre, auf der auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Passagier war, gab es nach Recherchen des NDR keinen Erstürmungsversuch, wie der Sender am Freitag mitteilte:

Bei der Blockade einer Fähre im nordfriesischen Schlüttsiel mit Robert Habeck an Bord gab es nach Recherchen des NDR keinen Versuch, das Schiff zu erstürmen. Berichte unmittelbar nach dem Ereignis am 4. Januar hatten über einen Erstürmungsversuch durch einen wütenden Mob gesprochen. Teilnehmer der Blockade bestreiten im Interview mit dem NDR einen solchen Vorgang, auch die Polizei bewertet dem NDR gegenüber den Vorgang im Moment des Ablegens als eine Folge des Drucks aus der Menschenmenge. Dies habe zu der auf den Bildern zu sehenden Situation geführt. Am 4. Januar 2024 hatten Hunderte Bauern, Handwerker und andere Teilnehmer bei einer nicht angemeldeten Demonstration in Schlüttsiel den Bundeswirtschaftsminister nach einem privaten Ausflug am Verlassen der Fähre gehindert. Die Fähre legte wieder ab, dabei war es zu einem Durchbruch durch die Polizeikette am Anleger gekommen. Der NDR hat mit Teilnehmern des Protestes und Augenzeugen gesprochen und den Vorfall rekonstruiert.

Thimo Silberstein, der Steuermann der Fähre, stand während der Blockade direkt am Anleger und bediente die Rampe. Er habe während des Aufenthalts am Anleger teilweise eine aufgebrachte Stimmung wahrgenommen, sich aber nicht bedroht gefühlt: »Die Stimmung war relativ entspannt, so würde ich es beschreiben. Wir waren relativ ruhig, ich hatte auch überhaupt keine Angst, dass mir irgend etwas passiert.« Erst am Ende sei die Situation eskaliert, als einzelne Teilnehmer im Moment des Ablegens Richtung Fähre liefen: »Ich habe die Brücke angehoben und in dem Moment haben einige, bei weitem nicht alle, ich kann keine Zahl nennen, fünf bis zehn Leute vielleicht, die Polizeisperre durchbrochen und sind die Brücke hochgelaufen.« (…)