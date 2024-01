Stefan Rousseau/Pool via AP/dpa Der Krieg soll unbedingt weitergehen: Der britische Premier Sunak zu Besuch in Kiew (12.1.2024)

Großbritannien hat der Ukraine weitere Militärhilfe im Umfang von 2,5 Milliarden Euro versprochen. Premierminister Rishi Sunak nannte die Zahl bei einem Besuch in Kiew am Freitag. Insbesondere wolle Großbritannien Kiew Tausende von Drohnen liefern. Sunak kündigte außerdem »Sicherheitsgarantien« seines Landes für die Ukraine an. Solche bilateralen Zusagen sind seit längerem als mögliche Alternative zu einem NATO-Beitritt im Gespräch. Sie hätten aus Sicht des westlichen Militärbündnisses den Vorteil, dass sie keine automatischen Beistandsverpflichtungen mit sich brächten und dass sie ausgesprochen werden könnten, während die Ukraine noch im Krieg steht. Dies gilt inoffiziell als wesentliches Hindernis für einen NATO-Beitritt des Landes in überschaubarer Zukunft.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erteilte derweilen Überlegungen über einen Waffenstillstand eine Absage. Bei einem Besuch in Estland sagte er am Donnerstag, eine Kampfpause würde nur Russland nutzen, das auf diese Weise seine Truppen umgruppieren und aufrüsten könnte. Russland sei am Ende seiner Kräfte, so Selenskij. Im Gegensatz zu dieser Aussage erklärte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ignat, der Ukraine fehlten die Mittel, um alle russischen Raketen im Anflug auf das Land abzuschießen. Allein von den ballistischen S-300-Raketen habe Russland »Tausende« in seinen Arsenalen. Ignats Äußerungen stehen vor dem Hintergrund verstärkter russischer Angriffe auf Ziele in Charkiw. Zuletzt war dort ein Hotel getroffen worden, das nach Angaben aus Moskau als Quartier für ukrainische Soldaten genutzt wurde.

Am Freitag kam es erneut zu propagandistischer Dissonanz zwischen der Präsidialverwaltung und der ukrainischen Luftwaffe. Sprecher Ignat sagte, ihm sei nichts von den laut Selenskij am Donnerstag bei einem einzigen Schlag zerstörten zwölf russischen Flugzeugen bekannt. Der Präsident hatte außerdem behauptet, die Streitkräfte der Ukraine hätten im Laufe eines Tages 26 russische Hubschrauber außer Gefecht gesetzt. Anfang der Woche waren auf dem russischen Militärflugplatz in der Stadt Engels im Gebiet Saratow mehrere ukrainische Drohnen eingeschlagen. Dort sind strategische Fernbomber stationiert, die regelmäßig aus der Luft Marschflugkörper auf Ziele in der Ukraine abfeuern.

In den USA haben Kongressabgeordnete den Verdacht geäußert, dass in der Ukraine US-Waffenlieferungen im Wert von einer Milliarde Dollar veruntreut worden sein könnten. Wie die Financial Times am Freitag meldete, ist der Verbleib insbesondere von leichten Flug- und Panzerabwehrraketen aus Lieferungen in den ersten Kriegsmonaten ungeklärt. Die verschwundenen Waffen machen wertmäßig nur einen kleinen Teil der US-Rüstungshilfe für Kiew im Umfang von 44 Milliarden Dollar aus. Die Ukraine hat seit Jahren einen Ruf als Lieferant für den internationalen Waffenschwarzmarkt. Zuletzt gab es Spekulationen darüber, dass auf diesem Wege US-Waffen insbesondere an die jemenitischen Ansarollah-Streitkräfte (»Huthi«) gelangt sein könnten, die damit unter anderem die Schiffahrt im Roten Meer gefährdeten.

Auf diplomatischer Ebene warnte Russland die USA vor dem Versuch, eingefrorene Guthaben zugunsten der Ukraine zu beschlagnahmen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, sagte, »die Angelsachsen« gingen dazu über, »im 21. Jahrhundert zur Piraterie zurückzukehren«. Russland sei auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ende Dezember hatte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow den USA für den Fall einer Beschlagnahme der russischen Vermögenswerte mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen gedroht. Rjabkow sagte damals, viel zu verlieren habe Moskau dadurch nicht. Die Beziehungen zu den USA seien sowieso »unter der Nullinie«.