Was tun mit den Ersparnissen? Eine Frage für Normal- und Besserverdiener. Geringverdienern oder Armutsrentnern stellt sich das Problem aus offensichtlichen Gründen nicht. Als erste Antwort fällt einem zu Beginn des Jahres 2024 ein: Rücklagen werden gebraucht, um die durch eine rasante Teuerung in allen Lebensbereichen gerissene Lücke im privaten Budget auszugleichen. Möglicherweise ist das einer der Gründe, weshalb besagte Bevölkerungsgruppe im zurückliegenden Jahr weniger Interesse daran zeigte, ihr Geld an der Börse anzulegen.

»Insgesamt sparen 12,3 Millionen Mitbürger in Aktien, Aktienfonds und ETFs. Das sind 17,6 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahre – also gut jeder sechste«, vermeldete die Lobbyorganisation Deutsches Aktieninstitut (DAI) am Freitag. Allerdings sei das im Vergleich zu 2022 eine Abnahme von 570.000. Trotz des erheblichen Rückgangs gab sich das DAI (es vertritt nach eigenen Angaben »die Interessen von börsennotierten Unternehmen und anderen wichtigen Akteuren des Kapitalmarkts«) zuversichtlich. Der Rückgang ändere »nichts am langfristigen Trend nach oben«.

Ist das so, oder zeichnet sich eine Trendwende ab? Betrachtet man die sozialökonomische Gesamtsituation, ließe sich eher vermuten, dass die Spaltung der Bevölkerung weiter vertieft wird – und bisher als Mittelklasse (bzw. »Durchschnittsverdiener«) bezeichnete Personen auf die Armutsseite gedrängt werden. Wer dort angelangt ist, hat wenig Chancen auf Rückkehr zur vermeintlichen Sonnenseite. Die deutsche Bevölkerung ist im Schnitt immer wohlhabender geworden, aber die »Abgehängten« sind chancenlos, ihren Status zu ändern. Das sagt auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Bundesregierung, auch als »Wirtschaftsweise« bezeichnet: »Während die realen Nettoeinkommen in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Durchschnitt um rund 25 Prozent gestiegen sind, stagnierten die Einkommen der unteren Einkommensgruppen nahezu. Die Armutsgefährdungsquote ist angestiegen«, so der Sachverständige Achim Truger im November.

Zweifellos hat der Rückgang des Interesses an Aktien auch damit zu tun, dass manche Banken wieder Zinsen zahlen – und nicht nur von der EZB auf ihre Einlagen dort kassieren, wie leider auch so manche Sparkasse. Die durchschnittliche Verzinsung bei breit gestreuten Aktienanlagen – sie wird vom DAI mit sechs bis neun Prozent pro Jahr angegeben – liegt aber deutlich höher als das, was derzeit bei Tagesgeld- und Festgeldkonten von den Banken gezahlt wird. Vielen Kleinanlegern scheint ein Tagesgeldkonto weiterhin offenbar praktischer und sicherer. Vor allem bei Jüngeren ging die Zahl der Aktionäre im Jahr 2023 zurück. Von den Anlegern unter 40 Jahren stiegen 514.000 aus.

Das ist weder im Interesse der Kapitallobby, noch entspricht es den Hoffnungen der Wirtschaftsweisen. Die hatten in ihrem Herbstgutachten 2023 nachdrücklich für die Förderung der Aktienkultur geworben. Nach Ansicht von Ratsmitglied Ulrike Malmendier sind die Deutschen langweilige Sparer und sollten an den Kapitalmarkt gehen. Mehr Investitionen dort schaffe mehr zukunftsträchtige Unternehmen, so die in den USA tätige Professorin. »Um die großen Renditevorteile sowie das geringe Risiko breit gestreuter Anlagefonds allen Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen, sollten schon Kinder und Jugendliche mit einem Startkapital ausgestattet werden, das in einen solchen Fonds investiert wird«, so die von den Mainstreammedien bei ihrer Berufung in den Rat enthusiastisch gefeierte Ökonomin.

An breit gestreuten Anlagen haben auch die großen US-Geldsammler wie Vanguard oder Blackrock ein substantielles Interesse, die die Finanzmärkte weltweit dominieren, auch den deutschen Leitindex Dax als institutionelle Anleger. Dort tummeln sich ohnehin vor allem ausländische Investoren, vor allem aus den USA und der City of London. Bei 24 der 40 Dax-Konzerne waren 2022 Investoren aus dem Ausland in der Mehrheit, zitierte dpa am Donnerstag das Beratungsunternehmen EY.