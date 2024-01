AdoraPress/M. Golejewski Auch friedenspolitische Losungen fehlen nicht: Traktor mit Parole »Schwerter zu Pflugscharen« am Donnerstag in Cottbus

Sie sind in Bewegung für den Stillstand. Von beschaulichen Weilern in pulsierende Innenstädte, von holprigen Feldwegen auf den Asphalt der Autobahnen, deutschlandweit. Die Wahl des Mittels: der Trecker; hundertfach, tausendfach in Stellung gebracht. Wahrlich, eine motorisierte Machtdemonstration. Und eine probate Protestform, mit Blockaden Blockaden aufbrechen zu wollen. Etwa in der Agrarpolitik der Ampelkoalition.

So auch am Donnerstag in Cottbus. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich angekündigt, zur zeremoniellen Inbetriebnahme des neuen Bahninstandhaltungswerks. Ein Tête-à-Tête mit den Bossen der Deutschen Bahn (DB), den Blockierern im Tarifclinch mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). In der Werkshalle sollen Bahnarbeiter schrottreife ICE-Züge wieder fahrtüchtig machen. Die Eröffnungsfeier, ein willkommener Anlass für einen großen Treckerkorso, koordiniert vom Landesbauernverband Brandenburg (LBV). Rund 500 Schlepper und Lkw versperrten den Zugang zum Bahnwerk. Raus getraut hat sich Scholz nicht, ersatzweise sprach Ministerpräsident (MP) Dietmar Woidke (SPD) zu den Frierenden vor dem Werkstor – und versprach dialogbereit zu sein, zu bleiben. Murren surrte durch die Menge; eine Beruhigungspille vom MP, befanden einige impulsiv.

Der Auflauf, einer von unzähligen während der dezentralen Aktionswoche des Deutschen Bauernverbands (DBV) und des Vereins »Landwirtschaft verbindet Deutschland« (LsV). Organisiert anfangs wegen der Ampelstreichliste von Agrarhilfen. Doch längst steht die Politik des Dreierkabinetts generell in der Schusslinie, trotz der teilweisen Rücknahme der Kürzungspläne. »Agrardiesel« und »Grünes Nummernschild« sind »Metaphern« für einen branchenübergreifenden Verdruss, ahnt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). Dazu passt: Die Fraktionsspitzen haben die Vorstände landwirtschaftlicher Verbände zum Gespräch geladen. Gleichfalls am Montag, wenn die Aktionswoche final auf die Großdemonstration in der Hauptstadt zusteuert. Ein Versuch, die Protestwelle zu bremsen? Vielleicht.

Davon unabhängig, die Konstanz des Konflikts zeigt: Der Berufsstand sei nicht willens, »die Kosten für das politische Versagen dieser Bundesregierung zu tragen«, betonte Alfons Wolff, Bundessprecher der Freien Bauern, am Freitag gegenüber jW. Und: Die Solidarisierung weiterer Branchen sei enorm; ferner hätten sich Länderchefs mehrheitlich gegen Kürzungen bzw. Steuererhöhungen ausgesprochen. Wolff: »Wie kann man als Ampel nur so stur auf dem faulen Kompromiss beharren?« Welch Realitätsverlust angesichts der Massenmobilisierung.

Ähnlich äußerten sich der Hauptgeschäftsführer Stefan Seyfarth vom Sächsischen Landesbauernverband und sein Kollege des Bauernverbands Saar, Alexander Welsch, in Gesprächen mit jW. Letzterer berichtete, allein beim Protestauftakt am Montag seien in der Landeshauptstadt Saarbrücken mehr als 800 Traktoren und 400 Lkw zusammengekommen. »Wir hatten mit eintausend Demonstranten gerechnet, dreitausend waren bei der Kundgebung.«

Die »Mobi-Meisterleistung« des DBV samt Landesverbänden will auch Lucia Müller von »Aktion Agrar – Landwende jetzt« anerkennen. Aber: Der Bauernverband sei eine Lobbyorganisation, »der viel Mitverantwortung für die üble Agrarpolitik der vergangenen Jahrzehnte trägt«, so die Agrarwissenschaftlerin am Freitag zu jW. Und das müsse stets klar benannt werden. Dennoch, für die Wut der Bäuerinnen und Bauern habe sie viel Verständnis, zumal sie unter den miserablen politischen Rahmenbedingungen litten. Selbst die Ampel habe daran nichts substantiell verbessert. Das kritisiert ferner Phillip Brändle. Vollmundige Ankündigungen von Minister Özdemir zu Beginn seiner Amtszeit blieben Worthülsen, die Position von Landwirten bei Vertragsverhandlungen mit Molkereien, Schlachthöfen und Mühlen zu stärken, bemerkte der Pressesprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) gegenüber jW.

Wolff von den Freien Bauern ärgert nicht zuletzt irreführendes Zahlenwerk im jüngst veröffentlichten DBV-Situationsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022/23. Im Schnitt lag demnach das Unternehmensergebnis pro landwirtschaftlichem Haupterwerbsbetrieb bei 115.400 Euro. Klingt solide. Ist es aber nicht, weiß Wolff. Vom Durchschnittsgewinn müssten diverse Posten abgezogen werden: Tilgung von Krediten, Sozialversicherungsbeiträge und Steuern. Zudem arbeiteten Familienangehörige nicht für lau. »Berücksichtigt man dann noch die für landwirtschaftliche Unternehmer übliche 60-Stunden-Woche, erwirtschaften viele Kollegen nicht mal den Mindestlohn, und das in einem außergewöhnlich guten Jahr.« Ist eine Trendumkehr zu auskömmlichen Erzeugerpreisen in Sicht? Mitnichten. Denn die fallen seit dem Jahreswechsel bei pflanzlichen und tierischen Produkten wieder drastisch. Ohnedies, kein Hofbetreiber hat Lust, permanent am Subventionstropf zu hängen und im Bürokratiewust zu versinken. So werde von den Landwirten auch nicht verstärkt investiert, beispielsweise in mehr Tierwohl, eher schließen Höfe ihre Pforten.

Was nun? Zunächst, der Aktionsmarathon geht ans Eingemachte. Zahlreiche Protestierer wirken strapaziert, einige platt. Protest ist auch eine Frage von Kondition. Aufgeben sei indes keine Option, erklären jW-Gesprächspartner unisono. Im Gegenteil, Seyfarth von den sächsischen Bauern: Lenke die Ampel nicht ein, würden weitere »strategische Schritte vorbereitet, deutschlandweit«. Es gebe Steigerungspotential bei den Aktionen: »Wir stehen erst am Anfang unserer Bewegung.«