Friedrich Stark/imago Computer und Elektronikschrott treiben in einem Wasserlauf in Ghanas Hauptstadt Accra (10.2.2013)

Sie gehören zusammen: Mensch und Müll. Eine innige Beziehung über alle Epochen hinweg. Selbst unsere ausgestorbenen nahen Verwandten, die Neandertaler, »haben Dinge für nutzlos befunden, aussortiert und weggeworfen«, schreibt Roman Köster in seiner »schmutzigen Geschichte der Menschheit«.

Eine Ewigkeit später, in der Vormoderne, war »Mulli« (althochdeutsch) gleichfalls leicht händelbar. Er lag herum, roch irgendwann übel. Falls zuviel und zu stark, ließ sich der Abfall beiseite schieben; aus dem Blick, aus dem Nasenloch. Allerdings nicht mehr, als die Bevölkerungszahlen stiegen, Städte immer weiter wuchsen. Im Industriezeitalter wurden Abfälle zum hygienischen Problem, Infektionskrankheiten wie Cholera oder Typhus breiteten sich aus. Spätestens seit den Nachkriegsjahrzehnten ist Müll keine lokale Frage mehr, sondern ein globales Umweltproblem.

Dabei sind Abfall und Unrat »unscharfe, wandelbare Kategorien«. Was Menschen jeweils dafür hielten, veränderte sich ständig. Aber auf etwas war Verlass: »Wo Müll ist«, so Köster, »da sind Menschen. Menschen produzieren immer Müll.« Was Folgeprobleme schafft. Überreste müssen gelagert und entsorgt werden, bestenfalls wiederverwertet. Sinnbildlich dafür: die Mülltonne. »Das zentrale technische Artefakt, um das sich die neue Abfallsammlung herum organisierte.« Städtischer Vorreiter war Paris. Dessen Präfekt Eugène Poubelle führte Anfang der 1880er Jahre ein System von Standardmülltonnen mit Deckel ein. Und avancierte im Französischen zum Namensgeber des Mülleimers.

Bloß wohin mit dem Inhalt der Behältnisse? Ab in die Senkgrube. Allein in Manhattan gab es Köster zufolge bis Mitte des 19. Jahrhunderts etwa 30.000 dieser Erdlöcher, die allerdings bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs wieder aus dem Stadtbild verschwunden waren. Dank der Kanalisation. Unterirdische Abwasserleitungen ermöglichten eine bessere Trennung zwischen Hausmüll und Fäkalien. Beides landete zuvor unterschiedslos in Gruben oder Rinnsteinen.

Steigende Müllmengen erforderten eine Müllabfuhr. Dabei half die zunehmende Kommunalisierung der Abfallwirtschaft samt Modernisierungsschub. Motorisierte Sammelfahrzeuge mit speziellen Aufbauten säuberten Straßenzüge und hinterließen aufgeräumte Wohnquartiere. Reinlichkeit galt als zivilisatorischer Gradmesser. Nicht von ungefähr wähnten sich manche »Stadtväter« im Müllkrieg. Belegt etwa durch bellizistische Sprachfiguren und Hymnen auf die »stillen Arbeitssoldaten des Rinnsteins«. Durch New York paradierten Ende des 19. Jahrhunderts Müllmänner in weißen Uniformen und Tropenhelmen (»White Wings«); angeführt hoch zu Ross vom Chef der Straßenreiniger.

In hochindustrialisierten »Wegwerfgesellschaften« etablierte sich im stillen ein informeller Sektor der Armut. Für »Lumpen- und Flaschensammler« ist Müll eine wichtige, zuweilen die einzige Einnahmequelle. Zigfach größer sind die Heere von Müllverwertern auf Deponien im globalen Süden – zugleich Arbeits- und Lebensraum, ein sozioökonomischer Mikrokosmos. Köster nennt das Beispiel Kianja aus den 1980er Jahren am Rand von Madagaskars Hauptstadt Antananarivo. Auf den Kippen nach Wertstoffen zu suchen war nicht alles. Köster: »Nur etwa die Hälfte der Bewohner sammelte tatsächlich Müll, während die andere Hälfte von Handwerk und Reparaturarbeiten lebte.«

Seit einigen Dekaden dann der Trend, Produkte des Massenkonsums zu recyceln. Mehrfarbige Kunststofftonnen vor der Haustür signalisieren seitdem, was wo reingehört. Recycling als ordinärer Trennungsakt in Privathaushalten. Und der Ausschuss der Industrie, wohin mit dem Schrott? Klar, vieles endet in der Verbrennungsanlage. So manches erhält das Etikett »recycelt«, landet im Container und geht auf Reisen – als »getarnter Giftmüllexport«. Ein mafiöses, milliardenschweres Big Business.

Nun, Abfälle geben Aufschlüsse über Alltag und Wirtschaftsweise von Menschen. »Zero Waste« (kein Müll) – eine Perspektive? Denkbar, aber utopisch, mutmaßt Autor Köster. Denn als verschwenderischer Verbraucher sei der Mensch vor allem eins: Komplize der globalen Müllmaschinerie.