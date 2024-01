Mohannad Darabee Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Gerd Wiegel, Żaklin Nastić, Shabnam Shariatpanahi, Alev Bahadir, Luca Stüven und jW-Chefredakteur Stefan Huth

Am Sonnabend diskutierte junge Welt-Chefredakteur Stefan Huth mit Alev Bahadir (Föderation der Demokratischen Arbeitervereine, DIDF), Żaklin Nastić (MdB, »Bündnis Sahra Wagenknecht«, BSW), Shabnam Shariat­panahi (DKP), Luca Stüven (Perspektive Kommunismus) und Gerd Wiegel (Leiter des Referats »Demokratie, Migrations- und Antirassismuspolitik« beim DGB-Bundesvorstand) zum Thema »Wer stoppt die Rechten?« Wir dokumentieren an dieser Stelle das Podiumsgespräch in Auszügen. (jW)

Stefan Huth: Das Thema der heutigen Runde lautet: »Wer stoppt die Rechten?« In deinem Debattenbeitrag in Vorbereitung auf diese Runde hast du, Alev, geschrieben, dass die bürgerliche Politik durch Sozialabbau und Kriegspolitik den Nährboden für die Rechte schaffe, dies aber auch der Nährboden für linke, fortschrittliche Kräfte sein könnte. Wie ist das zu verstehen?

Alev Bahadir: Wir alle kennen zahlreiche Beispiele der jahrzehntelangen Kürzungen und Privatisierungen, etwa in der Gesundheitsversorgung. Die Folgen bekamen wir spätestens während der Coronapandemie zu spüren. Ähnliches gilt für das kaputtgesparte Bildungswesen. Und mit Blick auf die Haushaltspläne der Bundesregierung verspricht 2024 ein Jahr der Kürzungswellen zu werden: bei der Rente, bei der Anhebung der CO2-Steuer, beim Bürgergeld – in allen Bereichen sehen wir, dass es die Beschäftigten, die werktätige Bevölkerung trifft. Es trifft die Arbeiterklasse, die Schwächsten der Gesellschaft, während gleichzeitig Konzerne subventioniert werden und bei der Bundeswehr alles andere als gespart wird. Die Militärausgaben steigen und steigen. Auf dieser Grundlage konnte die Rechte überhaupt erst stark werden. In Krisenzeiten, in Zeiten der Not gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nutzen fortschrittliche und sozialistische Kräfte diese Situation und zeigen auf, welche Ursachen die bestehenden Probleme haben. Nämlich die Triebkräfte des kapitalistischen Systems, das unsere Arbeitskraft ausbeutet, sich den Mehrwert aneignet, Kriege führt für Handelswege, für Ressourcen, für Rohstoffe. Wir haben also Antworten auf die Probleme. Aber leider haben wir es nicht geschafft, die Not und die daraus entstandenen Proteste für uns zu nutzen. Es war vielmehr so, dass rechte Kräfte diese Probleme aufgegriffen haben, um sie für ihre rassistische Politik zu nutzen, indem sie ganz einfache Antworten auf komplizierte Fragen liefern. Da heißt es dann, es würde besser laufen, wenn es die Geflüchteten, die Migrantinnen oder die Bürgergeldempfänger nicht gäbe. Die AfD beschützt dieses System. Aber den Nährboden für deren Aufstieg haben die Regierungsparteien geschaffen, haben Medien wie Bild mit migrantenfeindlichen Manifesten geschaffen. SPD und Grüne tragen diese rechte Position mit, wollen auf diese Weise Stimmen für sich gewinnen. Als Linke müssen wir unsere eigenen Akzente setzen.

Huth: Wie wird der Aufschwung der Rechten innerhalb des DGB diskutiert? Welche Gegenstrategien werden erörtert?

Gerd Wiegel: Wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, die nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren begann, sondern vor 20, 25 Jahren. Rechte Parteien des heute vorherrschenden Typs waren erstmals Ende der 1990er Jahre erfolgreich. Das geschah zu einer Zeit, als sich in den kapitalistischen Ländern des Westens der neoliberale, auf harter Konkurrenz basierende Kapitalismustyp durchgesetzt hatte, als auch linke, sozialdemokratische Kräfte und auch Gewerkschaften den Weg der Neoliberalisierung in Teilen mitgegangen sind. Das hat der extremen Rechten ein Terrain geschaffen. Deutschland ist da eher ein Nachzügler. Die Entwicklung setzte hierzulande 2013 mit der Gründung der AfD ein, als in Ländern wie Frankreich, Italien, den Niederlanden Parteien vergleichbaren Typs schon erfolgreich waren. Inzwischen müssen wir von einer fundamentalen Krise der liberalen parlamentarischen Demokratie sprechen. Viele fragen, wie wir damit umgehen sollen? Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind in keiner Weise davor gefeit, rechten Parolen auf den Leim zu gehen. Teilweise wählen sogar überdurchschnittlich viele die AfD. Es reicht daher nicht mehr aus, darauf hinzuweisen, dass wir es mit einer Partei der extremen Rechten zu tun haben, in deren Reihen sich auch Faschisten tummeln. Wir müssen vielmehr verstärkt die inhaltliche Auseinandersetzung führen, und zwar vor allem in den Betrieben. Inhaltlich hat die AfD wenig bis nichts zu bieten. Diejenigen, die diese Partei wählen, sind oftmals Menschen, die unter der Entwicklung der vergangenen 20 bis 25 Jahre am meisten zu leiden haben. Einer aktuellen Studie zufolge sind sie aber zugleich diejenigen, die die Zeche zu zahlen hätten, wenn die AfD in politische Verantwortung käme, weil deren Programm ein durch und durch neoliberales ist. Das müssen wir deutlich machen. Dieses Thema müssen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter verstärkt in die Betriebe hineintragen. In Ostdeutschland haben wir es allerdings vielerorts mit einer stabilen rechten Hegemonie zu tun. Das heißt, ein Gewerkschaftssekretär, der zu einer Betriebsversammlung etwa bei Opel in Eisenach kommt, überlegt sich zweimal, ob er dieses Thema offensiv anspricht, weil er weiß, dass sich ein Großteil der Belegschaft sagt: Das ist meine Partei, über die du da sprichst. Die Frage lautet also, wie stark wird das thematisiert und in welchem Maße präsentieren wir eigene linke Vorstellungen in dieser Auseinandersetzung, gerade auch in den Betrieben? Das ist in diesem Jahr eine ganz entscheidende Frage, wenn wir zumindest diejenigen zurückgewinnen wollen, die noch nicht ideologisch gefestigt auf seiten der AfD stehen.

Huth: Żaklin, du hast die Partei Die Linke verlassen und in einem vorab erschienenen Beitrag geschrieben, sie habe den Kontakt zu den Massen verloren. Kannst du uns das erläutern?

Żaklin Nastić: Es braucht ein Gegenmodell zur herrschenden Politik. Sie ist die Ursache, dass die AfD überhaupt so stark werden konnte. Und dann erleben wir, dass ein Bodo Ramelow sagt, Waffenlieferungen sind gut. Und eine Sahra Wagenknecht sagt, Waffenlieferungen sind schlecht; und wir verurteilen den Wirtschaftskrieg, der gegen Russland vom Zaun gebrochen wurde. Selbst Robert Habeck spricht von Wirtschaftskrieg, aber die Oppositionspolitikerin Wagenknecht soll das nicht sagen dürfen, wenn es nach führenden Leuten der Linkspartei geht? Wo sind wir denn gelandet? Ich spreche auf dem Ostermarsch, und meine Landesvorsitzende in Hamburg beschimpft mich dafür als rechtsoffen. Da bin ich fassungslos. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Friedensbewegung von Mitgliedern von Die Linke angegriffen wird. Wenn Linke die Friedensbewegung nicht unterstützen und die Friedensfrage nicht mehr stellen, wer tut es dann? Deshalb war es ein notwendiger Schritt, die Partei zu verlassen.

Huth: Wie lassen sich die Menschen, die von der Umverteilung und den Folgen des Krieges betroffen sind, gewinnen, wie bringen wir sie auf die Straße, wie können wir eine Gegenkraft zur herrschenden Politik organisieren?

Shabnam Shariatpanahi: Da kann ich von meiner lokalen Arbeit berichten. Duisburg ist sehr stark von Armut betroffen, und diese Armut ist in vielen Stadtteilen sichtbar. Die Infrastruktur wurde kaputtgespart, es gibt kaum Kinderärzte. Obwohl Schulpflicht herrscht, haben Tausende von Kindern keinen Schulplatz. So etwas sorgt für Unmut. Vor diesem Hintergrund müssen wir antifaschistische Bündnisarbeit mit den sozialen Protesten verbinden, zum Beispiel im Bündnis »Heizung, Brot und Frieden«. Wir machen darauf aufmerksam, dass es an Geld nicht mangelt, wenn zusätzlich 100 Milliarden Euro für die Rüstung ausgegeben werden. Wir haben mit Plakaten dargestellt, was man mit 100 zusätzlichen Milliarden Euro im Bildungssystem alles machen könnte. Im Bündnis arbeiten viele migrantische Organisationen mit, unsere Flyer werden in verschiedenen Sprachen gedruckt, so dass wir die migrantische Bevölkerung in Duisburg erreichen können. Wir haben es jahrelang versäumt, mit den Menschen in den Stadtteilen ins Gespräch zu kommen. Jetzt haben wir begonnen, Sozialberatungen anzubieten. Wir wollen aber nicht nur die akute Not angehen, sondern wirklich ins Gespräch kommen, Fragen stellen: Woher kommt die Not, wie können wir gemeinsam kämpfen? Gemeinsam: Migranten, Arbeiterinnen und Arbeiter aus EU-Ländern, von denen viele in Sub-Sub-Subunternehmen bei Thyssen arbeiten. Wir müssen alle gemeinsam organisieren, aber das können wir nur, wenn wir mit ihnen ins Gespräch gehen.

Huth: Luca, du hast in deinem Beitrag als Beispiel für gelungene und konkrete antifaschistische Arbeit die Antifaschistische Aktion Süd genannt. Wie läuft die Arbeit dort?

Luca Stüven: Die Antifaschistische Aktion Süd bündelt verschiedene Kräfte und ist in der Lage, einen kämpferischen Protest gegen die AfD auf die Straße zu bringen. Für den Kampf gegen rechts müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Da müssen die Widersprüche des Kapitalismus aufgezeigt werden und muss die herrschende Krisenpolitik bekämpft werden. Das ist die Basis des Rechtsrucks. Wir müssen die Positionen der Rechten als das entlarven, was sie sind, nämlich feindliche Klassenpositionen. Es geht uns nicht nur darum, eine eigene linke Bewegung aufzubauen, sondern auch ganz konkret darum, die Konfrontation mit den Rechten zu suchen, sie in ihre Schranken zu weisen. Das ist gewissermaßen ein offensiver Selbstschutz. Die historische Erfahrung hat gezeigt, dass jeder Handlungsspielraum für die Rechten, für die Faschisten eine Gefahr für eine linke Perspektive ist, eine Einschränkung der Möglichkeiten für einen revolutionären Aufbauprozess und natürlich auch eine Gefahr für weite Teile der Arbeiterklasse. Der Handlungsspielraum der Rechten muss daher konsequent eingeschränkt werden.

Huth: Es gibt Bestrebungen seitens der AfD in migrantische Milieus vorzustoßen. Wie gefährlich ist das?

Bahadir: Klassischerweise wählen Migranten und türkeistämmige Menschen eher Parteien, von denen sie eine migrationsfreundliche Politik erwarten. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass es Spaltungsversuche nicht nur zwischen Menschen ohne Migrationshintergrund und Menschen mit Migrationshintergrund gibt, sondern auch zwischen Menschen, die hier schon länger leben und denen, die neu eingewandert sind. Viele türkeistämmige Menschen leben mittlerweile in der dritten oder vierten Generation in Deutschland, und auch ihnen wird in ähnlicher Weise gedroht: Spurt ihr nicht, dann werden wir andere, neue Migranten holen, die eure Arbeit übernehmen. Man darf das nicht unterschätzen. Daher ist es besonders wichtig, auch Menschen mit Migrationsgeschichte politisch zu organisieren. Als Teil der Arbeiterklasse müssen sie genauso Teil der politischen Kämpfe in diesem Land sein. Ein anderer Aspekt ist der türkische Nationalismus. Recep Tayyip Erdoğan hat schon vor Jahren in Köln bei einer Kundgebung gesagt: Werdet deutsche Staatsbürger, aber assimiliert euch nicht. Macht Politik im Interesse der Türkei. Auch das ist eine aktive Spaltungspolitik, die von den Lobbyorganisationen der AKP in Deutschland betrieben wird. Deshalb ist es wichtig, und das betonen wir als DIDF seit Jahren, sowohl deutschen Rassismus als auch türkischen Nationalismus konsequent zu bekämpfen.

Huth: Wie wird die Spaltungspolitik seitens der Herrschenden vor dem Hintergrund der aktuellen migrationsfeindlichen Debatte in den Gewerkschaften diskutiert? Wie ist der Kontakt zu Migrantenverbänden?

Wiegel: Die Gewerkschaften sind die größte migrantische Organisation in Deutschland, denn die Zusammensetzung der Gewerkschaften spiegelt die Realität der Gesellschaft wider. Und die Kolleginnen und Kollegen mit Migrationsgeschichte gucken sehr genau, ob ihre Interessen vertreten werden. Die Gewerkschaften mussten diesbezüglich viel nachholen. Da wurde in der Vergangenheit vor allem auf die deutschen Stammbelegschaften geguckt. Meiner Wahrnehmung nach hat sich das aber verändert. Als ich im März beim DGB angefangen habe, fand gerade die Debatte um die sogenannte Fachkräftezuwanderung statt. Die Ware Arbeitskraft wird teurer fürs Kapital. Überall sind Stellen offen. Insofern gibt es ein Interesse daran, dass Menschen hierher kommen. Für die internationale Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse ist das sehr interessant. Warum soll ich meine Chancen nicht dort suchen, wo ein besseres Leben möglich ist? Unsere gewerkschaftliche Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Menschen hier nicht aufgrund ihrer Herkunft unter schlechteren Bedingungen arbeiten müssen, und somit auch eine Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse zu verhindern. Ein wichtiges Projekt in meinem Arbeitsbereich trägt den Namen Faire Mobilität. Da geht um mobil Arbeitende aus mehrheitlich osteuropäischen Ländern, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt arbeiten, im Transportgewerbe, in der Fleischindustrie. Wir beraten diese Menschen und helfen ihnen, sich zu organisieren. Ihr werdet euch alle an die Lkw-Fahrer in Gräfenhausen erinnern. Das ist ein gutes Beispiel für solche Spaltungen: Ein Teil der Klasse wird verschärften Ausbeutungsbedingungen unterworfen, und wenn das hingenommen wird, sorgt das für Unmut. Es wird sich zeigen, wie weit Gewerkschaften gegen solche Spaltungstendenzen, die natürlich von rechts befördert werden, vorgehen, inwieweit durchsetzbar ist, dass Solidarität unteilbar ist, dass Herkunft im Betrieb keine Rolle spielen darf, weil alle gemeinsame Interessen haben.

Huth: Wir bleiben beim Thema Spaltung und Spaltungspolitik. Żaklin, es gab ein bisschen Unmut im Publikum, und möglicherweise hängt das damit zusammen. Es gab in der Vergangenheit irritierende Äußerungen von Sahra Wagenknecht, nach der ja die neu gegründete Partei BSW benannt ist. Zuletzt hieß es aus ihrem Munde, man müsse schärfer gegen Schleuser vorgehen und die Sozialleistungen für Asylbewerber kappen. Das ist ein Spiel auf der rechten Klaviatur und steht auch im Gegensatz zu Äußerungen in der Vergangenheit zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Denn das bedeutet, Schluss mit der Kriegspolitik und dieser fürchterlichen Wirtschaftspolitik, also der Art, wie die in Unterentwicklung gehaltenen Länder ausgepresst werden. Davon hat man zuletzt wenig gehört.

Nastić: Ich lade euch hiermit dazu ein, das Gründungsprogramm zu lesen. Natürlich muss man Schleusern das Handwerk legen. Es wird doch höchste Zeit für Menschen, die wirklich in Not sind oder politisch verfolgt werden, dass sie nicht auf solche Verbrecher angewiesen sind und ihr Leben riskieren müssen, sondern dass es endlich sichere Fluchtwege gibt. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Auseinandersetzung mit den Rechten eng mit der Auseinandersetzung mit der herrschenden Politik zusammenhängt. Du hast es angesprochen, es ist ein Problem, dass kaum über Fluchtursachen geredet wird. Der Kampf gegen alle Rechten ist angebracht, nicht nur gegen die Deutschen, also die AfD und Konsorten oder die türkischen Faschisten. Wenn ich sehe, dass bei Demonstrationen, als der Krieg gegen die Ukraine begann, »Slawa Ukraini« gerufen wird, auch von gestandenen Gewerkschaftern sowie allen Parteien im Bundestag, erschreckt mich das. Für mich als Migrantin, als Polin, ist das ein ultrafaschistischer Ruf. Es ist der Ruf der Bandera-Faschisten. Unter dieser Parole wurden Hunderttausende Polen und Juden ermordet. Und das wird hoffähig gemacht seitens der herrschenden Politik. In Polen hat acht Jahre lang eine rechtsradikale Partei geherrscht. Man hat sich auf EU Ebene schon lange mit ihnen gemein gemacht. CDU/CSU und die PiS sitzen im Europaparlament in einer gemeinsamen Fraktion. Ich frage: Wer sind diejenigen, die die Fluchtursachen am Ende schaffen? Wer liefert Waffen? Wer zerstört Lebensgrundlagen mit dieser ungerechten Wirtschaftsordnung? Deswegen ist der Teil der wirtschaftlichen Vernunft für uns in der neuen Partei so wesentlich. Auch, dass natürlich die Reichen und Mächtigen zur Kasse gebeten werden, dass wir wieder mehr Gemeinsinn entwickeln, dass Menschen, wie jetzt die protestierenden Bauern, nicht einfach als rechts diffamiert werden, weil einige Rechte versuchen, ihre Proteste zu kapern; dass wir, wenn wir für den Frieden demonstrieren, nicht als rechts diffamiert werden. Als vor eineinhalb Jahren Menschen gegen die Energiepreise protestieren wollten, ist ähnliches passiert. Da muss man den Hebel ansetzen. Klar bekämpfen wir die AfD, aber wir müssen auch die Ursachen ihrer derzeitigen Stärke angehen, und das ist die herrschende Politik. Ich gebe ein Beispiel. 1990 sagten noch 78 Prozent der Bevölkerung, sie könnten ihre Meinung frei äußern. 2023 sind es unter den Befragten mit Volks- oder Hauptschulabschluss nicht einmal mehr 30 Prozent. Das ist ein enormer Druck der politischen Korrektheit. Die herrschende Politik hat ganz erheblich dazu beigetragen. Da versuchen wir jetzt als neue Partei ganz offensiv anzusetzen. Denn eins ist klar: Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Man darf diesen Bereich nicht vernachlässigen, und das tun alle Parteien. Da braucht es klare Kante. Die AfD ist für Aufrüstung, sie ist für die NATO, obwohl sie sich ja als eine Antiestablishmentpartei geriert. Es wurde hier vielfach erläutert, dass sie es eben nicht ist. Aber um sie zu entlarven, müssen wir eben auch die Herrschenden entlarven.

Shariatpanahi: Żaklin, du bist auf eine Sache nicht wirklich eingegangen. Ich bin auch dafür, Fluchtursachen zu bekämpfen. Das ist, glaube ich, logisch. Aber es ist wichtig zu wissen, dass Menschen, die fliehen, dies nicht freiwillig tun. Ich bin mit elf Jahren nach Deutschland gekommen und weiß, wie schwierig das ist. Mir ist wichtig zu betonen, dass Flüchtlinge in ihrer großen Mehrheit zur internationalen Arbeiterklasse gehören, das sind ja die Menschen, die am allermeisten ausgebeutet werden. Also Fluchtursachen bekämpfen usw., wunderbar, das unterstütze ich. Aber wir sollten eben auch die Geflüchteten als Angehörige der Arbeiterklasse im Auge behalten.

Nastić: Ich bin ja selber hergekommen und habe eine Flüchtlingsgeschichte. Und von denjenigen, die aus der Bundestagsfraktion der Linkspartei ausgetreten sind und sich dem BSW angeschlossen haben, haben sieben von zehn einen Migrationshintergrund. Ich würde schon eines unterscheiden wollen. Ein Beispiel: Wenn ich in einer Geflüchtetenunterkunft bin, wo jemand wirklich politisch verfolgt wird, und die Person erzählt mir, derjenige, vor dem ich geflohen bin, sitzt auch hier, zeigt das gut, dass eben nicht alle Geflüchteten gleich sind oder gemeinsam an einem Strang ziehen, auch nicht in den migrantischen Communities. Es gibt, wie von Alev beschrieben, in der türkischen Community Rechte. Es gibt sie unter den Polen und in anderen Communities. Und deshalb muss man die soziale Frage in den Vordergrund stellen. Die gilt für alle. Das ist ja der Kerngedanke des BSW. Die soziale Frage wird von den Herrschenden schon lange vernachlässigt. Wenn man sich allein die Zahlen anschaut. Wir haben die höchste Armutsquote seit 1990. Zugleich gibt es so viele Reiche wie noch nie. 81 Prozent des Eigentums in Deutschland sind in der Hand von einem Prozent, und da muss man eben ansetzen. Und das tun wir bei BSW ganz definitiv, weil wir eben nicht nach Herkunft unterscheiden wollen. Und ganz ehrlich, ich möchte hier keinem grauen Wolf Asyl gewähren.

Huth: Jetzt ist die Organisationsfrage durch die Hintertür doch auf aufs Tapet gekommen. Luca, was ist eure Perspektive?

Stüven: Wir sagen, dass es die eine kommunistische Partei in Deutschland nicht gibt, auch wenn sich viele so bezeichnen. Man wird ja nicht allein durch die Selbstbezeichnung zur kommunistischen Partei, eine kommunistische Partei, die diesen Namen auch verdient, wird in den Klassenkämpfen geschmiedet und kann sich nur daraus entwickeln. Im Moment lässt sich zudem eine revolutionäre Strategie, also eine Strategie zur Überwindung des Kapitalismus, nicht klar erkennen, das gibt es erst bei einem bestimmten Stand der Kämpfe und des Klassenbewusstseins. Das ist allerdings sehr niedrig in Deutschland. Deswegen würden wir es vermessen finden zu sagen: Das ist jetzt der Weg, das ist die Kommunistische Partei. Und da müssen wir uns einfach nur anschließen. Es geht darum, in den Kämpfen Erfahrungen zu sammeln und Strukturen aufzubauen. Das heißt, politische Strukturen in den verschiedenen politischen Kampfbereichen, auch so was wie linke Räume, Gegenkultur – und auch Straßenpräsenz. Das alles würden wir zusammenfassen unter dem Begriff Gegenmacht. Die versuchen wir aufzubauen.

Huth: Ich möchte die Runde mit einer Frage beschließen, die aktuell auch viele linke Gemüter bewegt. AfD-Verbot ja oder nein?

Wiegel: Ich finde die Debatte um ein Verbot vollkommen richtig. Wir haben es mit einer in großen Teilen faschistischen Partei zu tun. Ich bin aber sehr skeptisch, weil ich das NPD-Verbotsverfahren verfolgt habe. Die Hürden für ein Verbot sind sehr hoch. Ich glaube, dass ein Verbotsverfahren nicht erfolgreich wäre, und das würde am Ende zu einem Bumerang.

Nastić: Ich halte das erstens rechtlich für sehr kompliziert. Zweitens werden rechte Gedanken nicht verschwinden, weil eine Partei verboten wird. Und ich glaube auch, dass es dann an die Ursache gehen muss. Schließlich lässt sich schnell eine neue Partei gründen, die AfD hat viel Kapital im Hintergrund. Hinzu kommt, dass sich die AfD als Opfer darstellen kann.

Shariatpanahi: Eine Debatte darüber ist gewiss gut, weil sich dann aufdecken lässt, wieviel faschistoides Gedankengut in der AfD steckt. Dass dies aber die Wählergunst mindert, würde ich bezweifeln. Zudem muss man bei einem Verbot natürlich auch immer bedenken, dass es sich ebenso gegen uns Linke richten kann.

Bahadir: Ich habe auch keine ganz klare Antwort. Eigentlich fordern wir das Verbot aller rassistischen und faschistischen Organisationen und Parteien. Aber ich sehe es natürlich ähnlich wie die Vorredner. Es ist eine Partei, die in den Umfragen mittlerweile teilweise bei 37 Prozent Zustimmung liegt. Der Einfluss der AfD wird durch ein Verbot nicht einfach verschwinden. Zudem ist die Debatte, die ja hauptsächlich von der SPD und den Grünen ausgeht, scheinheilig, die haben schließlich den Nährboden für die AfD geschaffen.

Stüven: Man muss sich ja fragen, woher kommt überhaupt diese Forderung. Sie wird aus dem bürgerlichen Lager von CDU und SPD vorangetrieben, und man erkennt daran, dass das eigentlich ein Kampf ist zwischen verschiedenen bürgerlichen Parteien, die sich da gegenseitig ihre Wähler streitig machen wollen. Im Endeffekt streiten da auch verschiedene Kapitalfraktionen, ein transatlantisches Kapital und ein nationales, mittelständisches Kapital, diese Grenzen verlaufen ja teilweise auch innerhalb der CDU/CSU. Wir unterstützen kein solches Verbot, weil es unrealistisch ist, dass ein bürgerlicher Staat ein Verbot faschistischer Kräften jemals konsequent durchsetzen würde. Es gibt auch keine historischen Beispiele dafür. Der Faschismus ist eine Krisenoption bürgerlicher Herrschaft. Und die besteht, solange der Kapitalismus existiert. Antifaschistische Strukturen sind die einzigen, die die Rechten wirklich zurückdrängen können.