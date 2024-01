imago images/UIG Cheyenne mit Federhaube (1905)

Das Bild, das viele Deutsche noch heute von Nordamerikas Indianern haben, wurde von Karl Mays Romanen und ihren Verfilmungen in den 1960er Jahren geprägt. Die Realität sah jedoch anders aus, als sie sich der sächsische Schriftsteller in Radebeul bei Dresden ausmalte. Weder die Indianerfilme der DDR noch die dreiteilige RTL-Neuverfilmung »Winnetou – Der Mythos lebt« von 2016 wollten oder konnten die Klischees aufbrechen, auch wenn sie ein realistischeres Szenario vom Wilden Westen, vom Vordringen der Europäer und vom Widerstand der Ureinwohner zeigten.

Wie es wirklich war, nicht nur im späten 19. Jahrhundert, als die Kraft der indigenen Völker wider den unaufhaltsamen Zustrom weißer Einwanderer und die Gewalt der den Kontinent ausbeutbar, verfügbar machenden Industrie langsam erlahmte; sondern vorher – als Kooperation und Kampf, Handel und Händel beginnend im 16. Jahrhundert das wechselhafte Verhältnis zwischen europäischen Kolonisten und selbstbewussten Ureinwohnern bestimmten, die sich als Herren im eigenen Land behaupteten: Davon berichtet faktengesättigt und anschaulich der in Oxford lehrende finnische Historiker Pekka Hämäläinen in seiner mit vielen Vorurteilen über die angeblich wirtschaftlich, sozial und kulturell unterlegenen »Wilden« aufräumenden Studie.

Die wahren Wilden, das beweisen die individuellen und kollektiven Schandtaten von Siedlern und ihren Schutztruppen seit dem 17. Jahrhundert und vollends die auf Vertragsbruch, Vertreibung und Völkermord bauende Politik der US-Regierung im 19., waren andere. Nicht die Cheyenne, um nur ein Beispiel zu nennen: Sie hatten sich kulturell weitgehend angepasst und besaßen sogar eigene Zeitungen – die freie Presse stand und steht ja bis heute sinnbildlich für die von der US-Verfassung garantierten Bürgerrechte, für »freedom and democracy«. Egal: Die Cheyenne wurden umgesiedelt, damit sich europäische Zuwanderer auf ihrem Land breitmachen konnten.

Mittlerweile wird den Ureinwohnern, ob sie noch in Reservaten leben oder mittlerweile einen anderen Platz in der weiß dominierten Klassengesellschaft gefunden haben, mit mehr Respekt begegnet, der in den Bezeichnungen »Native Americans« (so in den USA) und »First Nations« (wie in Kanada) zum Ausdruck kommt – auch im Interesse eines neuen, aufgeklärten Tourismus. Das verpönte Wort »Indianer« ist allerdings im Deutschen, dank auch Karl May, positiv konnotiert und wird in der deutschen Übersetzung dieses Buchs daher durchgängig benutzt. Anders verhält es sich mit Begriffen wie »Häuptling« und »Krieger«, die Hämäläinen konsequent durch »Sachem« und »Soldat« ersetzt.

Noch lange nachdem erste Seefahrer von England aus die nordamerikanische Küste erkundet hatten, erste Händler gelandet waren und erste Einwanderer sich angesiedelt hatten, war das Schicksal des Kontinents nicht ausgemacht. Spanische Missionare, französische Pelzhändler, holländische Kaufleute und englische Kolonisten mochten kommen, gingen oft wieder oder wurden gegangen. Sie hatten allerdings einen Verbündeten, von dem sie nichts wussten: die Pocken. Manchmal starben in der Nachbarschaft der Zuwanderer 90 Prozent der Einheimischen daran.

Trotzdem kamen die Neuankömmlinge jahrhundertelang nicht über die Besiedlung des Küstenstreifens hinaus. Die wachsende Bevölkerung, der religiöse Überdruck, der Expansionsdrang der frühmerkantilistischen Wirtschaft auf der Suche nach Früchten und Pelzen, nach Rohstoffen und Edelmetallen trieb die Europäer zwar über den Atlantik. Doch bis etwa 1820 endete ihre Macht an den Appalachen, dahinter war Indianerland: ein riesiger Kontinent mit Völkern, von denen manche matriarchalisch organisiert waren.

Mit Völkern, die sich zu mächtigen Bündnissen zusammenschlossen wie der »Five Nations League« der Irokesen oder der Sioux-Konföderation der »Sieben Ratsfeuer«. Mit Völkern, die unter dem Kommando eines Sachems wie Uncas (dem James Fenimore Cooper mit seinem Roman »Der letzte Mohikaner« ein Denkmal errichtete) oder Tecumseh hartnäckig Widerstand leisteten; aber auch mit Stämmen, die uneins waren und einander bekriegten oder die falschen Bündnisse schlossen.

Nur: Gab es denn richtige? Wie hätten die Native Americans den Strom von Millionen Einwanderern aufhalten und den Maschinengewehren der Weißen trotzen können? 1886 stellte sich nach jahrelanger Flucht der Chiricahua-Apache Geronimo mit seinen letzten Getreuen und wurde in Florida festgesetzt. Ganze 250.000 Indianer gab es noch auf dem Territorium der USA.

Knapp 140 Jahre später ist Hämäläinen optimistisch, dass die Indianer nicht nur durch ihren Bevölkerungszuwachs – gut 4,5 Millionen sind es in Kanada und den USA, organisiert in Hunderten Nationen – eine Zukunft haben, sondern sich auch politisch und kulturell behaupten werden. Mehr noch: Stellt man in Rechnung, dass »die Macht der Irokesen vom 16. Jahrhundert bis weit ins 19. gedauert« hat, dann ist »ihre Nation also älter und zentraler als die Vereinigten Staaten. So gesehen sind die Vereinigten Staaten ein bloßer Fleck auf einer indigenen Zeitskala.« Karl May hätte diese Aussage vielleicht gefreut. Doch wie so oft, wenn Historiker ihr angestammtes Fachgebiet verlassen und über die Zukunft unken, beschreibt Hämäläinen da wohl mehr einen schönen Traum als die Wirklichkeit.