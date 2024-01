RLK-Beobachter des Tages: Tagesspiegel

imago images/Schöning Etwas ramponiert: Tagesspiegel-Werbung in Berlin-Tempelhof (25.8.2021)

Es besteht ja stets erhöhte Unfallgefahr, wenn liberale Journalisten mit den Maßstäben und Kategorien eines Regierungssprechers Veranstaltungen aufsuchen, bei denen sich Menschen versammeln, die die Herrschaft und deren Urteile über die großen und kleinen Dinge dieser Welt nicht so vorzüglich finden wie sie selber.

Am Sonnabend stießen die Redakteurin Karin Christmann von der Tagesspiegel-Frontstadtredaktion und die von junge Welt veranstaltete Rosa-Luxemburg-Konferenz im Berliner Tempodrom zusammen. Und es klang hohl – was, wie schon Lichtenberg wusste, nicht immer an dem Material liegt, das ein Kopf zu verarbeiten hat, sondern oft am Kopf.

Die Konferenz war noch gar nicht vorbei, da war Christmanns Text mit dem Fanfarenstoß »Treffen der Israel-Feinde in Berlin« schon online. Was hat sie herausgefunden? Fast nichts jedenfalls über die Redebeiträge der Konferenz, deren Thema nicht Israel war. Dass der Wieland Hoban von der »Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost« von einem »Genozid im Gazastreifen« sprach und Jeremy Corbyn einen »Waffenstillstand jetzt« forderte, teilt sie mit – und zwar mit erhobenem Zeigefinger: Beifall, sogar Jubel im Saal! Ergiebiger war ein Streifzug durch das Foyer: Dort hat sie zwei Besucher gefunden, die nicht die »ganze Hamas« für »strukturell antisemitisch« halten. Ein Gast aus Bayern sagte Christmann: »In diesem Krieg wird so viel gelogen, dass ich bei jeder Seite skeptisch bin.« Ein Fehler: So viel Skepsis taugt zum Aufrunden für das »Treffen der Israel-Feinde«. Es gab sogar einen »NVA-Traditionsstand«.

Jedenfalls, und das stimmt dann auch wieder milde, fand Christmann würdige Leser: Der Deutschland-Sprecher der israelischen Streitkräfte verwies beim Kurznachrichtendienst X umgehend auf den Text – und prügelte auf die »Rosa-Luxemburg-Stiftung« ein, der man nun wirklich nicht nachsagen kann, dass ihr die NVA lieber ist als die Regierung ­Netanjahu.