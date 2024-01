Roswitha ist schwer erkältet. Silvester war sie mit Udo auf einer Mottoparty, das Motto lautete »Cele­brity«, und weil die beiden keine Lust hatten, sich zu verkleiden, sind sie als Adam und Eva gegangen. »Bei dem Wetter! Hattet ihr denn überhaupt nichts an?« will ich wissen. Ich bringe Tee ans Sofa.

Ingwer-Zitronen-Tee

Frischen Ingwer in Scheiben schneiden oder reiben. Eine Zitrone auspressen. Eine unbehandelte Zitrone in Scheiben schneiden. Ingwer und Zitronensaft in eine Kanne geben. Wasser zum Kochen bringen und den Ingwer damit aufgießen. Für mindestens drei Minuten ziehen lassen. Abseihen und den Tee mit Honig süßen.

»Doch, für den Weg dahin hatten wir uns die Flokatis umgehängt, aber auf der Fete selbst war es fußkalt«, meint Rossi und niest 14mal. »Und dann hat Udo sich die ganze Zeit darüber ausgelassen, wie daneben er es findet, von fremden Leuten geduzt zu werden. Tanzt da splitterfasernackt mit Vollbart und riesigen Ohrringen auf ’ner Party rum und will gesiezt werden. Komisch, oder? Bist du es auch leid, von den Falschen geduzt zu werden?« fragt mich Roswitha ungläubig.

Ich weiß nicht genau, ich werde überhaupt nicht angesprochen. Aber stimmt schon, das Möbelhaus IKEA hat im vorigen Jahrhundert damit angefangen. Diese »Danke, dass du uns hilfst«-Schilder in der Cafeteria, damit man selbst sein Geschirr abräumt und der Konzern Arbeitskräfte einspart. Na gut, dachte man damals, Pippi Langstrumpf würde einen ja auch duzen, und hat sich arrangiert mit dem schwedischen Kinderkapitalismus. Dann plakatierte die BVG in Berlin plötzlich: »Weil wir dich lieben.« Igitt! Bis heute biedert die sich an wie ein Gefühle heuchelnder Gigolo an eine Frau mit Kohle. Erzählt was von Liebe, damit die Kundin nicht merkt, dass ihr immer mehr Geld aus dem Portemonnaie gefingert wird. In Sachen Strafe zahlen, wenn der Fahrschein fehlt, ist der Laden aber ganz der alte: fies und bürokratisch.

Auch dem deutschen Nachrichtengucker werden Duzfreunde präsentiert, zum Beispiel in Gestalt von Ukrainern. Letztens belehrte eine Dame aus Kiew das »Tagesschau«-Publikum darüber, dass die NATO-Länder Putin gegenüber »mehr Härte« zeigen müssten. »Sonst zahlt ihr nicht nur mit Waffen oder Geld, sondern mit dem Blut eurer Söhne, Väter und Männer. So wie wir.« Roswitha schaut mich forschend an. »Maxi, haben wir eigentlich Söhne, Väter und Männer?« – Ich: »Nein, zur Zeit nicht.« Rossi: »Dann müssen wir wohl mit dem Blut unseres Exchefs bezahlen. Udoooo!« Udo ist noch ermattet von seinem FKK-Auftritt und bei den Nachrichten eingenickt. »Udo, der Russe kommt!« – »Was? Wo bin ich …?« Er rappelt sich hoch. »Ach so, ja, gut. Wie seh’ ich aus?« – Rossi: »Einwandfrei. Bist du bereit, für Plauen zu sterben?!« – Udo: »Was?! Nee, also, hör mal Rossi, das fragst du ausgerechnet einen Reiseverkehrskaufmann? Ich sterbe für kein verdammtes Kaff dieser Erde. Außerdem: Ein Arbeiter hat kein Vaterland.«

Ach ja. Wären doch nur alle Arbeiter. Innen. Und außen? Innen wie außen kannst du sein, was du willst, vom Kapitalismus wirst »du« als Genosse angequatscht und als Arsch behandelt.