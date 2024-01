»Die Ausstellung will die Geschichte der Kunst in einem zeitgenössischen Kontext neu schreiben, der die Bewertung des Denkens und der Werkzeuge zeigt, die durch die technische Entwicklung viel einfacher und mächtiger geworden sind, auch in ihrem Ausdruck (…). Mit meinen Bildern möchte ich zum Ausdruck bringen, dass die Menschheit die Quelle ihrer eigenen Probleme und Schmerzen ist, die ihren Ursprung in der Gier nach der Vermehrung des materiellen Reichtums, dem Wunsch, den sozialen Status zu verbessern, dem Glauben an den Schein und dem Missbrauch politischer Positionen und Macht haben.«

Mit diesen Worten leitete der Künstler Mohammed Al-Hawajri in Dänemark 2013 die Ausstellung zahlreicher auch auf der Documenta 15 (Juni–September 2022) und nun hier in Berlin gezeigter Bilder ein. Damals sprach niemand von Antisemitismus, mit dem rund zehn Jahre später versucht wurde, die ganze Ausstellung in Kassel zu delegitimieren und in Frage zu stellen.

Yazan Khalili, Mitglied der Künstlergruppe »TheQuestion of Funding«, antwortete auf die Vorwürfe in einem Interview vom Juli 2022 in der Vierteljahresschrift Jewish Currents: »Da die Verleumdungskampagne mit Antisemitismusvorwürfen gegen uns gerichtet war, während wir uns darauf vorbereiteten, nach Kassel zu kommen, überlegten wir uns sehr genau, was wir mitbringen würden. Ehrlich gesagt hätte ich nie mit dieser Reaktion auf ­Guernica-Gaza gerechnet. Guernica ist menschliche Geschichte. Es ist für uns alle. Das ist meine Frage: Kann das Palästinensische zu einer universellen Geschichte gehören? Ich möchte nicht für Mohammed Al-Hawajri sprechen, aber aus unseren Gesprächen weiß ich, dass es bei der ganzen Reihe darum geht, eurozentrische Kunst zu betrachten und zu fragen, wie sie in zeitgenössischen Kontexten außerhalb Europas funktioniert. Ob es uns nun gefällt oder nicht, die europäische Kunst ist universell geworden; sie ist die Kunst, die wir alle betrachten.« (kurzelinks.de/jewishcurrents)

Das alles hat man in Deutschland offensichtlich nicht begriffen. Befangen in einer falschen Erinnerungskultur ist auch jetzt noch die »Wissenschaftliche Kommission«, die die Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Kunstwerke auf der Documenta 15 untersuchen sollte, der Auffassung, dass es sich bei »Guernica-Gaza« um »israelbezogenen Antisemitismus« handele. Die Ausstellung ermöglicht es nun, dieses Urteil zu überprüfen.