Mal was Neues

Am 30. Dezember war Wolfgang Ischinger noch grimmig gestimmt: Der Botschafter a. D. und frühere Chef der Münchner »Sicherheitskonferenz« verlangte per Onlinedienst X, dem Russen ein Ultimatum zu stellen: »Die Message an Putin sollte sein: noch einmal Angriffe gegen zivile ukr Ziele, dann wird am nächsten Tag zB Taurus geliefert« (sic). Ischinger fragte zudem: »Warum bleiben wir Moskau gegenüber so reaktiv? Bad strategy.«

Nun hatte Russland in diesem Fall nicht agiert, sondern auf »gute Arbeit« (ukrainisches Verteidigungsministerium) der Kiewer reagiert: In der Nacht zum 26. Dezember hatte deren NATO-geführte Armee mit westlichen Raketen einen Angriff auf den Hafen von Feodossija auf der Krim geführt und dabei ein großes russisches Landungsschiff schwer beschädigt. Aber in den vier Tagen bis zum 30. Dezember hatte nicht nur Ischinger, sondern auch die deutschsprachige Kriegspresse vergessen, dass sie wegen des »schweren Schlags« (RND) Kiew militärisch »im Aufwind« (NZZ) gesehen hatte.

Am Neujahrstag war bei Ischinger von Ultimatum keine Rede mehr. T-online veröffentlichte ein Interview mit ihm, in dem er in die Glaskugel blickte und sah, was 2024 auf die Welt zukommt: »Viel schlimmer kann’s kaum werden, innenpolitisch wie außenpolitisch.« Dabei wäre es möglich mit Hilfe von deutschen »TAURUS«-Raketen den Russen 500 Kilometer tief im eigenen Land zu treffen. Offenbar zählt das für Ischinger nicht zum Schlimmerwerden.

Die Plauderei auf T-online war also heiter und beruhigend eingestimmt und handelte die abgehangenen Themen der Weltpolitik ab, die in Kreisen von Raketenliebhabern als wichtig gelten: Präsidentschaftswahlen in den USA, die EU-Europäer sind nicht kriegstüchtig, sondern »sicherheitspolitische Trittbrettfahrer«. Das muss sich ändern und endlich Liebe zur Atombombe entwickelt werden – erst mal im »überfälligen« Dialog mit Emmanuel Macron.

Ischinger ist nicht der Weltgeist, aber immerhin ein wenig Weltkriegsgeist. Parole bleibt: Schlimmer als jetzt kann’s ja kaum kommen. Und überhaupt war früher auch mit Putin alles besser. Ischinger hat zu Schröders Amtszeit einen anderen Putin kennengelernt, »mit dem man gute Ergebnisse aushandeln konnte«, der »ein Partner des Westens« war. Aber dann hat sich der Moskowiter auf der »Sicherheitskonferenz« in München 2007 hingestellt und erklärt: »Ich will und ich werde als Weltmacht ernstgenommen werden, notfalls erzwinge ich das.« Hat er so nicht gesagt, nur auf Respektierung gleicher Sicherheitsinteressen beharrt, und den Nebensatz hat es nie gegeben. Aber egal, beim Russen muss man es nicht so genau nehmen.

Und bei China auch nicht. Ischinger: »Wir werden erleben, dass China bei künftigen Verhandlungen über Krieg und Frieden in und um Europa mit am Tisch sitzen wird. Das hat es im 19. und 20. Jahrhundert nicht gegeben, weder in Wien nach den Napoleonischen Kriegen 1812 noch in Versailles 1919 nach dem Ersten Weltkrieg noch bei den großen Konferenzen im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt, 2024, wird China dabei sein wollen, direkt oder indirekt – das ist ein historisches Novum.« Nun ja, nach britischer Teilkolonisation im 19. Jahrhundert, vereinten westalliierten, auch deutschen Massakern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nach Japans völkermörderischem Start in den Weltkrieg in China ab 1931 und erst recht ab 1937 war China, höflich gesagt, nicht an den von Ischinger genannten Konferenzen beteiligt. Wie das mit Kolonien so ist: Die können einfach nichts.

Stramme Kolonisatorenhaltung ist bei Ischinger noch da. Dass die einst Kolonisierten auf einmal in seiner Weltpolitik mitspielen, ist da »ein Novum«. Schön wär’s, sollte er 2024 noch einige Novitäten dieser Art erleben. Besser kann es immer kommen.