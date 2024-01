1919, 10. Januar: Nach Massendemonstrationen, bei denen die Abdankung des Bremer Senats und die Einsetzung von Volkskommissaren gefordert werden, erklärt der Bremer Arbeiter- und Soldatenrat die Hansestadt zu einer selbständigen sozialistischen Republik. Vertreter der lokalen Wirtschaft wenden sich daraufhin an die Regierung mit der Bitte um militärisches Eingreifen. Auf Befehl des Reichswehrministers Gustav Noske (SPD) dringt daraufhin am 4. Februar die »Division Gerstenberg« in die Stadt ein. Es kommt zu Kämpfen, bei denen 28 bewaffnete Arbeiter sowie zwei Dutzend Zivilisten sterben. Die Auseinandersetzungen enden am Abend mit der Niederlage der Republik.

1949, 11. Januar: Am Deutschen Theater in Berlin feiert Bertolt Brechts Stück »Mutter Courage und ihre Kinder« Premiere. Die Hauptrolle spielt Helene Weigel, die Musik stammt von Paul Dessau. Der im Oktober 1948 in die Sowjetische Besatzungszone eingereiste Dramatiker begründet mit der von ihm verantworteten Inszenierung den Nachkriegsruhm seines Epischen Theaters. Die »Courage« wird zu einem der erfolgreichsten Stücke des wenig später gegründeten Berliner Ensembles.

1964, 8. Januar: In Panama kommt es zu Protesten gegen die Kontrolle des Panamakanals durch die USA. Als demonstrierende Studenten in die um den Kanal befindliche abgesperrte Zone eindringen, wird ihnen die mitgeführte panamaische Fahne entwendet. Daraufhin formieren sich am nächsten Tag Massenproteste. An verschiedenen Stellen versuchen Demonstranten in die Zone zu gelangen. US-amerikanische Truppen eröffnen das Feuer und töten mindestens 22 Personen. Am 10. Januar bricht Panama die diplomatischen Beziehungen zu den USA ab. 1977 handeln die USA und Panama einen Vertrag aus, der die Übergabe der Kontrolle des Kanals für den 31. Dezember 1999 vorsieht. Seitdem wird der Kanal von der autonomen Panamakanalbehörde verwaltet, dessen Vorstand vom panamaischen Präsidenten bestimmt wird.

1984, 9. Januar: Die von der DDR betriebene Deutsche Reichsbahn, die auch für die S-Bahnstrecken im Berliner Westen zuständig ist, übergibt das Westberliner S-Bahnnetz an die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG). Angebote dafür hat es von DDR-Seite, der der Unterhalt der Strecken zu teuer ist, seit den 1970er Jahren gegeben. Der BVG-Betrieb endet am 1. Januar 1994 mit der Integration der gesamten Berliner S-Bahn in die neu ­entstandene Deutsche Bahn AG.