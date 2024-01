»364. Friedensweg in Born«. Wanderung. Es geht um eine ausschließlich zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide. Sonntag, 7.1., 14 Uhr. Ort: Gemeinde Westheide, Ortsteil Born am Ortseingang in der Nähe der B 71 zwischen Haldensleben und Letzlingen. Von dort gibt es eine vier Kilometer lange Wanderung durch Born und den in Richtung Süden angrenzenden Wald. Veranstalter: Bürgerinitiative Offene Heide

»Aufruf zum Ostermarsch 2024 in Frankfurt am Main«. Diskussion des Entwurfs. Der Ostermarsch 2024 findet dieses Jahr früh, am Ostermontag, 1. April 2024, statt. Alle Friedensaktivisten und -initiativen aus der Rhein-Main-Region sind aufgerufen. Dienstag, 9.1., 18 Uhr. Ort: Frankfurter Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69, Frankfurt. Veranstalter: Frieden- und Zukunftswerkstatt Frankfurt

»Eröffnung der Öko-Film-Tour 2024«. Filmvorführung. Unsere Vorauswahljury hat für die kommende Edition inspirierende Filme zusammengestellt, die sich im Anschluss an den Eröffnungsabend auf ihre Reise durch Brandenburg machen. Gezeigt wird an diesem Abend der Dokumentarfilm »Das Kombinat«, der sich mit solidarischer Landwirtschaft, verantwortungsvollen Vertriebsstrukturen und mit der Frage beschäftigt, wie wir in Zukunft miteinander leben und arbeiten möchten. Als Vorfilm gibt es den Animationsfilm »Sonnenblume«. Freitag, 12.1., 18: Uhr. Ort: Filmmuseum, Breite Str. 1 A, Potsdam. Veranstalter: Ökofilmtour