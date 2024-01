Konstruktiver Landvogt des Tages: Reiner Haseloff

dts Nachrichtenagentur/imago Jetzt nicht ausflippen: Reiner Haseloff im direkten Kontakt mit der arbeitenden Bevölkerung (Sangerhausen-Oberröblingen, 4.1.2024)

Klar – dass der Robert Habeck am Donnerstag nicht von der Fähre herunterkam, weil ihn, fand der fassungslose Medientross, ein »Mob« erwartete, ist die Weltnachricht. Erschreckend, wie hier die enthemmte Masse komplett vergisst, was sie der Herrschaft an respektvoller Distanz, schüchternem Augenaufschlag und frischem Optimismus schuldig ist.

Leider, und das kennzeichnet die Lage, kein isolierter Vorgang. Das Strammstehen muss wieder eingepaukt werden, sonst wird es im Handumdrehen tatsächlich noch unruhig im Land. Auch Reiner Haseloff greift jetzt durch. Der Ministerpräsident blickte, als er am Donnerstag im Flutgebiet von Sangerhausen in Gummistiefeln neben dem Bundeskanzler und der Umweltministerin einherschritt, mürrisch drein: Unablässig drangen höhnische, ja feindselige Zurufe an sein Ohr. Kein »Mob« zwar mit Mistgabel und Spieß. Aber so ging das natürlich auch nicht – ein Landvogt-Gessler-mäßiges »Was dringt Ihr Euch auf offner Straße mir/In Weg – Zurück!« war fällig.

Gereicht hat es allerdings nur für ein gemurmeltes »Ja, geh’ lieber arbeiten« in Richtung der »Pöbler« (MDR, Bild usw.), und nun hat Haseloff den Salat. Sprüche der Obrigkeit, die einen Unwillen oder eine Untauglichkeit zur »Arbeit« unterstellen, kommen nur bei den verlorensten Knechtsseelen gut an – das musste schon der unvergessene Kurt Beck auf die harte Tour lernen, als er 2006 einem Erwerbslosen den Rat gab, sich zu waschen und zu rasieren. Nur Haseloffs Sprecher hatte das, als er am Freitag versuchte, die Sache wieder einzufangen, noch nicht kapiert: Die Äußerung sei als »konstruktive Aufforderung« zu verstehen gewesen, bei der Flutbekämpfung mitzuhelfen.

Die Lage ist schon speziell: In diesem Land, in dem es keine handlungsfähige Linke mehr gibt, bringen die Staatskreaturen die Massen im Alleingang in Wallung. Langt dann aber leider nur für einen »Mob«, nicht für eine richtige Revolution.