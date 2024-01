IMAGO/photo2000 Steifer Wind und Konfliktpotential, wer wieviel und was aus dem Meer holen darf (10.5.2023, Vitt, Rügen)

Wie dramatisch ist die ökologische Situation, speziell in der westlichen Ostsee?

Das Ökosystem der westlichen Ostsee ist aus dem Gleichgewicht. Zu warm, zuwenig Sauerstoff, zuviel Dünger, zuviel Nutzung. Und wir sprechen von einem Binnenmeer, das sein Wasser über einen Zeitraum von zirka 25 Jahren über die Nordsee austauscht. Es gibt also keine schnellen Lösungen.

Welche Einflussfaktoren belasten den Naturraum Ostsee?

Wir müssen alle Nutzungsfaktoren gemeinsam betrachten. Dazu zählen Fischerei, Schiffahrt, Leitungsverlegung, Windenergie, Bodenabbau, Tourismus und Eutrophierung, also die Anreicherung von Nährstoffen im Wasser mit Nitraten und Phosphor. Es gibt Indikatoren wie den Hering. Als wandernder Fisch reagiert er direkt auf Verschlechterungen des Zustands der Ostsee. Ähnlich zeigt sich das bei der Entwicklung des Seegrases. Insgesamt braucht es ein echtes Meeresmanagement, keine isolierte Betrachtung einzelner Bereiche. Nur so können wir wirklich etwas erreichen. Das bedeutet, wir müssen unsere Meereszustandsüberwachung intensivieren. Alleine in Mecklenburg-Vorpommern reden wir über fast 2.000 Kilometer Meeresküste.

Zwei Fischfresser geraten immer wieder in den Fokus: Kormorane und Kegelrobben. Welchen Einfluss hat deren Nahrungssuche auf die Population von Dorsch und Hering in der Ostsee?

Die Bestände an Kormoranen und Robben haben sich in den zurückliegenden Jahren stark erhöht, während die an Fischen erheblich zurückgegangen sind. Ein aktives Bestandsmanagement der Fische muss auch einen natürlichen Umgang mit Kormoranen und Robben beinhalten, das heißt: eine gemeinsame und abgestimmte Nutzung der Ressourcen der Ostsee. Also, der Mensch darf sich nicht mehr als alleiniger Nutzer sehen, durchaus aber als ein »Raubtier« unter vielen, das Ressourcen nutzt.

Wie gefährlich ist eine besondere Altlast: versenkte Weltkriegsmunition?

Es gibt sicherlich Bereiche in der Ostsee, in denen sehr viel Munition versenkt wurde. Das erfordert eine Analyse, auch wenn der Weltkriegsmüll zunächst niemandem spürbar wehtut. Das Thema taucht aber immer wieder auf, da es sich in der Presse gut macht. Festzuhalten bleibt, dass die Belastung des Meeres zum Beispiel durch Baumaßnahmen oder besagte Eutrophierung deutlich höher ist.

Ist Fischfang in Ihrer Region bald ein Relikt aus der Vergangenheit?

Wenn wir nichts machen, wird der traditionelle, küstennahe Fischfang in der westlichen Ostsee aussterben. Es gibt quasi keine Auszubildenden mehr. In der Vergangenheit wurde der Beruf in der Familie »vererbt«. Auch das ist heute kaum noch der Fall. Wir müssen den Beruf des Küstenfischers wieder attraktiv machen, sonst geht uns ein wichtiges kulturelles Element und Wissen verloren. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir es uns nicht leisten sollten, niemanden mehr zu haben, der weiß, wie man Fisch aus dem Meer holt.

Was müssen Bund und Anrainerländer tun, um die Fischbestände auf einem Mindestlevel zu halten?

Ein Level an Beständen können wir nur durch die Reduzierung der Fangmengen und die Schonung beziehungsweise Pflege der Umwelt stabilisieren. Die Fangmengen wurden in den vergangenen 15 Jahren schon um rund 95 Prozent reduziert, die Zahl der Küstenfischer hat sich dabei um 90 Prozent verringert. Es wird außerdem fast nur noch mit passiven Fangtechniken, beispielsweise Stellnetzen gefischt. Hier ist aus unserer Sicht alles getan. Die Fischer haben ihren Beitrag geleistet und stehen nun trotzdem kurz vor dem Aussterben.

Was bedeutet das für einen möglichen Berufswandel des Ostseefischers?

Der Küstenfischer der Zukunft könnte eine Art Förster des Meeres sein. Das könnte ihm die aktive Beschäftigung mit »seinem Meer« und ein sicheres Grundeinkommen ermöglichen. So können wir junge Männer und Frauen wieder für diesen Beruf begeistern. Sie sollen Fischerinnen und Fischer sein. Aber sie sollen auch diejenigen sein, die sich operativ um das Meer kümmern und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dieses Konzept setzt sich hoffentlich in allen Anrainerländern durch, so dass wir in der ganzen Ostsee »Sea Ranger« haben, die ihre Projekte aufeinander abstimmen.