Emmanuele Contini/imago

Berlin. Mit diesem Foto brachte die Berliner Zeitung am Freitag ihre »Exklusivnachricht«: Das SEZ soll nun auch noch weg. Restlos. »Die Umsetzung des Bebauungsplans wird den Abriss des gesamten Gebäudebestandes erfordern«, zitierte das Blatt die Senatsverwaltung für Finanzen. »Keines der Gebäude steht unter Denkmalschutz.«

Eröffnet wurde das SEZ 1981 als kleine Schwester des Palasts der Republik: mehr als 15.000 Quadratmeter Fensterglas, schwedische Architekten. SEZ stand für Sport- und Erholungszentrum, aber es ging viel um Spaß in diesem offenen Komplex mit Park, Erlebnisbad, Eislaufbahn, Turnhalle (»Medizin nach Noten«), Sauna, Billard, Bowling (nicht Kegeln), Cafés, Restaurants – alles vom Feinsten und für jeden bezahlbar.

Um die zwei Mark kosteten die zwei Stunden Spaßbad auf Westniveau (Wellenbad, Kaskaden, Sprungturm, Außenbecken). Länger zu bleiben war möglich, aber drinnen litt man mit den Wartenden hinter den riesigen Fenstern. Beim Spaß war Maß zu halten, damit genug für alle dableibe. Und das ging im Prinzip auf. Kaum irgendwo war die DDR in ihren letzten Jahren so bei sich selbst wie im oft rappelvollen SEZ an der Leninallee.

2003 wurden Grundstück und Gebäude von der SPD-PDS-Regierung für einen Euro an einen Investor verkauft. Lange standen dann Kraftsportgeräte unter modrigen Palmen in zugigen Hallen. Seit Dezember 2023 ist das Areal wieder in Landesbesitz, bestätigt vom Bundesgerichtshof, aber die Zeit der Freizeitpaläste für Arbeiterfamilien ist vorläufig vorbei. (xre)