(c) Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag/dpa Blockade: Eine schwer motorisierte Kolonne am Donnerstag nachmittag am Küstenstreifen von Schüttsiel

War es ein kluger Kniff oder ein plumper Bluff? Eher letzteres. Denn die Bauern bleiben in Rage, auch nach der teilweisen Rücknahme angekündigter Streichungen beim »Agrardiesel« und der Kfz-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirte am Donnerstag durch die Ampelkoalition. Prompt verkündete der Präsident des Deutschen Bauernverbands (DBV), Joachim Rukwied, via Videobotschaft: »Die Nachbesserungen sind unzureichend.« Beide Ampel-Vorschläge müssten vom Tisch. Gänzlich. Der Verband mobilisiere weiter zur Aktionswoche ab Montag. Bundesweit.

Beispiel Brandenburg: Mehr als 30 Treckerdemos, Blockaden von Autobahnzufahrten und Mahnfeuer sind in der kommenden Woche geplant, bestätigte die Pressesprecherin des Landesbauernverbands, Meike Mieke, am Freitag gegenüber jW. »Wir haben den festen Willen, zu protestieren und keine Kompromisse einzugehen«, so Mieke. Die Frage nach der Anerkennung der Landwirtschaft als systemrelevante Branche hierzulande sei eine grundsätzliche.

Stimmt, findet auch Reinhard Jung. Die Kontroverse um Steuern sei nur ein Symptom, sagte der Medienreferent der Freien Bauern Deutschland gleichentags jW. Es gehe um eine andere Agrarpolitik. Das heißt? »Etwa um einen hohen Selbstversorgungsgrad, eine Zerschlagung der Monopole in Handel und Lebensmittelindustrie.« Dafür müssten »Freihandelsabkommen« gekündigt, zollfreie Importe verboten werden, ferner gentechnisch manipulierte Nahrungsmittel und Laborfleisch. Das volle Programm.

Bauernbambule ums Ganze also? Möglich. Ein Vorbote: Rund 100 wütende Bauern und solidarische Anwohner blockierten Donnerstag abend den Fähranleger am Festland vor der Hallig Hooge in Nordfriesland. Der Anlass: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) wollte samt Entourage sein Urlaubsdomizil verlassen, die Protestierer den Minister indes zur Rede stellen. Ein Dialogversuch, der im Tumult endete und Habeck plus Anhang zurück auf die Hallig brachte. Stürme der Entrüstung fluteten wenig später »soziale Medien«. »Das verurteile ich auf das Allerschärfste, abscheulich ist das!« meinte die »grüne« parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, Ophelia Nick, auf X. Und ihr Parteikollege und Ressortchef Cem Özdemir legte am Freitag im ARD-»Morgenmagazin« nach: »Das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft, die haben feuchte Träume von Umstürzen.«

-/WestküstenNews/dpa Düsterer Moment für den »grünen« Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Nordfriesische Protestierer am Fähranleger haben Redebedarf

Auffallend ist, besonders Grünen-Politiker bemühen sich, Kritik am Bundeskabinett eilig als »rechte Revolte« zu framen. Zudem forderten regierungsnahe Stimmungsmacher seitens des DBV, sich entschieden von den Protestierern zu distanzieren. Mit Erfolg. »Persönliche Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigung oder Gewalt gehen gar nicht«, sagte Rukwied am Freitag laut Mitteilung.

Weitere Akteure wollen Wut und Frust der Bauern in »konstruktive Bahnen« lenken. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) präsentierte am Donnerstag einen kurzfristigen Sechspunkteplan. Martin Schulz, AbL-Bundesvorsitzender: Die Wertschöpfung der Betriebe müsse stabiler, »der ökologische Umbau der Landwirtschaft mit wirtschaftlichen Perspektiven für die Höfe verbunden werden«. Dafür brauche es »gerechte Erzeugerpreise«, damit Einkommensschwache nicht mehr bei der Produktion draufzahlten. Ähnlich argumentiert Ina Latendorf, agrarpolitische Sprecherin für Die Linke im Bundestag, am Freitag gegenüber jW. »Die Landwirtschaftsproteste zeigen, dass die schlechte Politik der Ampel durch eine progressive für die Menschen auf dem Land ersetzt werden muss.« Die Branche stehe am Scheideweg und vor einem Richtungskampf.

Klar ist, »das Fass ist übergelaufen«, so Heike Müller, Vizepräsidentin des Bauernverbands Mecklenburg-Vorpommern, zu jW. Jung von den Freien Bauern pflichtet bei. Mehr noch, der Konflikt sei offen ausgebrochen. Und der Ausgang? Gleichfalls offen.