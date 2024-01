Ebrahim Noroozi/AP/dpa Systematisch verfolgt: Afghanische Frauen stehen in Kabul für Lebensmittelrationen an (28.5.2023)

Glaubt man der Rhetorik der Schweizerischen Volkspartei (SVP) und den Freisinnigen (FDP), machen sich gerade Millionen von Afghanen auf den Weg in die Alpenrepublik. Und das, weil das Staatssekretariat für Migration (SEM) im Sommer die Aufnahme und das Bleiberecht von geflüchteten Frauen und Mädchen aus Afghanistan aufgrund der systematischen Verfolgung vereinfacht hat. Denn seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 habe sich die Situation vor Ort »kontinuierlich verschlechtert«. Daher haben Afghaninnen nun das Recht, aufgrund ihrer Nationalität in der Schweiz im Rahmen der »vorläufigen Aufnahme« oder direkt als anerkannte Flüchtlinge zu bleiben. Einzig diejenigen, die bereits in einem EU-Staat einen Antrag gestellt haben, müssen die Schweiz verlassen. Für die SVP und FDP geht diese Praxis zu weit: Sie argumentieren, dadurch würde eine »Sogwirkung« entstehen.

Aus diesem Grund forderte die SVP-Fraktion im Nationalrat im Dezember in einer außerordentlichen Sitzung die Rücknahme der Praxisanpassung. Der Vorstoß wurde jedoch durch Nationalrat Gerhard Pfister von der christdemokratischen »Mitte« verhindert, der mit einem von der Mehrheit unterstützten Antrag das Thema noch einmal in die vorberatende Kommission schickte. Er argumentierte, dass die Vorsitzende des zuständigen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), Elisabeth Baume-Schneider, zum 1. Januar aufhört und andererseits ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. November die Praxis des Bleiberechts für Afghaninnen stützt. Geklagt hatten zwei Afghaninnen gegen ihre Abschiebung, dem wurde stattgegeben. Seit Jahresbeginn ist der Sozialdemokrat Beat Jans neuer Vorsitzender der EJPD. Dass unter ihm die Praxis revidiert wird, ist zweifelhaft, denn Jans wird eher dem linken Flügel der Sozialdemokraten zugerechnet.

Es ist daher nicht überraschend, dass die SVP von einem »Skandal« spricht. SVP-Nationalrat Gregor Rutz, der den Vorstoß einbrachte, wirft dem Staatssekretariat für Migration ein Überschreiten der Kompetenz vor. Dass Afghaninnen aufgrund ihrer Nationalität als Flüchtlinge anerkannt würden, sei »faktisch eine Einladung an zehn Millionen Afghanen auf der Flucht«, so der Nationalrat laut dem Nachrichtenportal Nau vom 19. Dezember. Besonders Sozialdemokraten haben für diese Reaktion kein Verständnis. »Wer, wenn nicht afghanische Frauen?« wird beispielsweise Nationalrätin Céline Widmar von den Sozialdemokraten zitiert. Auch wenn man seit der Änderung nicht von einer »Sogwirkung« sprechen könne, hätte Widmar kein Problem damit, würden mehr Afghaninnen den Weg in die Alpenrepublik finden. So sei sie laut Nau vom selben Tag »froh, dass diese Menschen Schutz erhalten«. Alles sei besser, als in diesem »schrecklichen Land«, also Afghanistan, leben zu müssen.

Menschenrechtsorganisationen stehen wenig überraschend hinter der Anpassung der Asylpraxis und kritisieren das Verhalten der SVP scharf. Dass das SEM ihre Kompetenz überschritten habe, wie die SVP meint, wies das Hilfswerk der Evangelischen Kirche Schweiz (HEKS) mit aller Deutlichkeit zurück. In einer Pressemitteilung vom 13. Dezember betonte es, dass es »Aufgabe des SEM« sei, »laufend zu analysieren und zu beurteilen«, ob sich die Situation in Herkunftsländern ändere. Gleichzeitig wurde betont, dass die Asylanträge afghanischer Frauen und Mädchen weiterhin individuell geprüft würden. Das HEKS erinnerte an die eigene Erleichterung im Sommer 2023 als das SEM »endlich zur Einschätzung gelangte, dass afghanische Frauen und Mädchen sowohl als Opfer diskriminierender Gesetzgebung als auch einer religiös motivierten Verfolgung betrachtet werden können und ihnen deshalb die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Genfer Konvention anzuerkennen ist«. Verwiesen wurde vom Hilfswerk zudem auf eine im November vom Bundesverwaltungsgericht veröffentlichte Analyse, die basierend auf den Aussagen in die Schweiz geflüchteter Afghaninnen ein kaum vorstellbares »Ausmaß an systematischer und alltäglicher Gewalt und Diskriminierung« zeige.