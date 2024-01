Nachschlag: Die Welt will betrogen werden

ZDF/Gaumont Bau dir die Welt, wie sie dir gefällt: Fantômas-Filme sind immer auch Ausstattungsorgien

Ignoriert man den Fakt, dass die heutige (Film-)Welt ja aus der damaligen – einer schillernden Version der 1960er Jahre – hervorgegangen sein muss, müsste man sagen, sie war damals, als Fantômas als postmoderner Robin Hood über die Leinwand jagte, eine andere. Aber immerhin haben wir es ja mit einem Abenteuerfilm zu tun, der – so erlaubt es das Genre – seine Welt erst mal bauen darf oder mit der vorgefundenen so verfahren, wie Drehbuchschreiber, Regisseur und Ausstatter es wollen – und eventuell auch die Schauspieler, wenn es sich um Berühmtheiten wie Jean Marais oder Louis de Funès handelt. Ob Mylène Demongeot bei der Auswahl ihrer Garderobe mitreden durfte, keine Ahnung, jedenfalls sind ihre Outfits ein Hotspot der Filmreihe. Stets besteht Verwechslungsgefahr: Wer steckt hinter der Maske – Fantômas oder ein echter Gauner? Die Welt will betrogen sein, wusste Sebastian Brant, und das weiß auch Fantômas. (mis)