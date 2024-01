fossiphoto/imago Der Sog nach unten verstärkt sich: Immer mehr Menschen wenden sich von Printmedien ab

Womöglich hat im abgelaufenen Jahr die Krise der traditionellen Medien einen Kippunkt erreicht. Am deutlichsten wird das bei den Zeitungen sichtbar: Verlage beginnen damit, ihr Produkt nicht mehr in gedruckter Form anzubieten. Bei den Zeitschriften hat eine beispiellose Welle von Liquidierungen und Verkäufen stattgefunden. Bei den analogen Fernsehsendern bröckelt ihre zentrale Finanzierungsbasis, die Werbung. Die Buchbranche kann Umsatzverluste nur durch Preiserhöhungen vermeiden. Bei allen Mediensparten wirkt der gleiche Hintergrundprozess: Die Menschen, besonders die jüngeren, wenden sich ab und besorgen sich ihre »Inhalte« auf Social Media.

Die Lage bei den Printmedien ist dramatisch. Die Auflagen und Werbeerlöse schrumpfen schon seit Jahrzehnten. Das hat zu einer Verarmung des Angebots geführt und die Attraktivität zusätzlich verringert. Inflation, Krisen und Krieg haben in jüngster Zeit die Produktions- und Vertriebskosten stark steigen lassen. Der Sog nach unten verstärkt sich.

Beim Führungspersonal der deutschen Medienkonzerne scheint sich eine Haltung durchzusetzen, der zufolge gedruckte Medien keiner ernsthaften Anstrengung mehr wert sind. Bertelsmann hat 2023 den Magazinverlag Gruner und Jahr zerschlagen und große Teile davon liquidiert oder verkauft. Axel Springer hat schon vor Jahren fast alle Zeitungen und Zeitschriften abgestoßen, für Bild und Welt wurde das Ende der Printausgabe offen angekündigt. Investiert wird in Onlinemedien jenseits des Atlantiks. Die Pressekonzerne Funke und Madsack haben 2023 damit begonnen, in einzelnen Regionen ihre Zeitungen nur noch elektronisch (als E-Paper) anzubieten. Andere stellen die Zustellung am Wochenende ein oder wandeln sich von der Tages- zur Wochenzeitung. Diese Haltung wird von der Bundesregierung unterstützt. Sie weigert sich, trotz entsprechender Zusagen im Koalitionsvertrag, eine Förderung der Pressezustellung auch nur zu erörtern.

Für die Presseverlage gibt es jedoch keine tragfähige Alternative zum gedruckten Blatt. Die E-Papers können die Printverluste ebensowenig ausgleichen wie die kostenpflichtigen Onlineportale der Redaktionen – von wenigen Ausnahmen abgesehen. Über die Rentabilität der elektronischen Angebote geben die Verlage ohnehin keine Auskunft. Die gedruckte Zeitung bzw. Zeitschrift bleibt die Grundlage des Geschäftsmodells, auch wenn diese schrumpft.

Aber nicht nur Printmedien stecken in einer existentiellen Krise. Bis vor kurzem kam der Besitz analoger Fernsehsender (mit festem Programm) einer Lizenz zum Gelddrucken gleich. Das hat sich durch den Siegeszug der Streamingplattformen geändert. Zwar schalteten im Frühjahr 2023 immer noch 79 Prozent derer, die Bewegtbild konsumieren, regelmäßig den Fernseher ein, 43 Prozent schauten Bezahlvideos, aber die Anteile verschieben sich. Die Senderketten bekommen das zu spüren: Die Pro-sieben-Sat.1-Gruppe schreibt Verluste, die RTL-Group (Bertelsmann) hat ihre Jahresprognose nach unten korrigiert. Der Grund: Die Werbeerlöse folgen der allgemeinen Wirtschaftslage und gehen zurück, sie sind aber die hauptsächliche Erlösquelle für die Sender. Außerdem ist 2023 die Streamingkonkurrenz auf werbefinanzierte Angebote umgestiegen und schneidet sich ein wachsendes Stück vom kleiner werdenden Kuchen ab. Für RTL, Sat.1 und Co. dürfte es eng werden.

Wenigstens die Buchbranche erschien bislang als Fels in der Brandung. Von einer kleinen Delle 2015 bis 2017 abgesehen nahmen die Umsätze von Jahr zu Jahr zu. Die Befürchtungen, das E-Buch könnte das gedruckte Buch verdrängen, haben sich zudem nicht bestätigt. Aber 2022 hat es einen Umsatzrückgang gegeben, und 2023 kam das Plus nur durch Preiserhöhungen zustande; die Zahl der verkauften Bücher ist gesunken.

Dahinter steht ein Prozess, der die Branche schon länger umtreibt, gegen den sie aber kein Mittel findet: Die Zahl der Menschen, die überhaupt Bücher liest und kauft, geht zurück – am stärksten bei den Jüngeren. Die Konkurrenz sind Videoportale und Social-Media-Plattformen. Das wiederum ist ein Trend, der sich auch in anderen Medienbranchen durchsetzt. Informationen – auch politische – werden in wachsendem Ausmaß von Anbietern wie Facebook, Tik Tok oder Youtube bezogen, Unterhaltung erfolgt über Streamingportale wie Netflix, Amazon oder Disney. Diese globalen Konzerne sind alles andere als unpolitische Akteure, sie bestimmen aber zunehmenden den sozialen Diskurs. Die klassischen Medien wären es wert, gefördert und nicht abgeschrieben zu werden. Ein Trost immerhin besteht: Selbst mit Zeitungen lässt sich offenbar weiterhin Profit erzielen, andernfalls gäbe es sie nicht mehr.