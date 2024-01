missingFILMs Wir wissen nie genau, was sie weiß und ob sie auch wirklich weiß, was sie weiß: Melek (Çağla Yurga)

Besser kann das Jahr kaum beginnen! Seit Zafer (Ahmet Varli) und seine umwerfend schöne Frau Sibel (Nihan Okutucu) aus Ankara in den Nordosten der Türkei gezogen sind, durchläuft die Ehe trotz kostspieliger Möblierung ihrer nagelneuen Eigentumswohnung eine Krise. Sein Job verunsichert Zafer, macht ihn verschlossen und abweisend. Doch nun funkt es auf einmal wieder. Die beiden küssen sich leidenschaftlich in der Küche. Eng umschlungen steuern sie das Schlafzimmer an und lassen sich ins Bett fallen. Sibel schreit auf. Mit einem Satz springt sie aus den Federn. Ihre Augen sind vor Schreck und Ekel weit aufgerissen. Zwischen den Kopfkissen liegt eine tote Taube.

Selbst ich weiß, woher die Idee mit dem Kadaver auf der Matratze stammt, denn auch ich gehöre zu den Menschen, die sich immer wieder »Der Pate«, Teil I und II anschauen müssen. Und ich behaupte, Regisseurin Ayşe Polat hat mit »Im toten Winkel« ein ebenso epochales Werk geschaffen.

Einen Paten gibt es (selbstverständlich) auch bei ihr, allerdings einen durch und durch fiesen, zudem einen mit Pensionsberechtigung. Der jedoch entscheidende Unterschied zwischen den beiden Streifen besteht in der Struktur. Die Handlung wird nicht chronologisch erzählt, sondern in Schleifen. Dabei hält sich der Film, der aus drei Kapiteln besteht, relativ streng an das Muster klassischer Songtexte.

In der ersten Strophe/im ersten Kapitel wird die Problematik vorgestellt. In diesem Fall ist es das Verschwinden junger kurdischer Männer. Die deutsche Filmemacherin Simone (Katja Bürkle) dreht darüber eine Doku. Es geht ihr, so erklärt sie der Mutter eines vor vielen Jahren Entführten, um »immaterielle Denkmäler«, also zum Beispiel um das Wachhalten der Erinnerung mit Hilfe von Ritualen, um den Kampf gegen das Vergessen.

Die vorherrschende Ausblendung dieses Themas in der türkischen Öffentlichkeit war nach Aussage der Regisseurin ausschlaggebend für die Titelgebung des Films. Bemerkenswerterweise ruft sie damit die Erinnerung an ein ähnlich geartetes deutsches zeitgeschichtliches Phänomen wach. Auch der vor gut 20 Jahren entstandene Dokumentarfilm über Hitlers Sekretärin Gertraud »Traudl« Junge führte den Ausdruck »im toten Winkel« im Titel. Frau Junge erklärte mit dieser Formulierung ihre angebliche Ahnungslosigkeit bezüglich der Vernichtungspolitik. Nicht nur ein charakterlich fragwürdiger Versuch. Es ist auch ein komplett verunglücktes Bild, wie der Film von Ayşe Polat verdeutlicht.

In dessen zweitem Kapitel erleben wir den Alltag eines Geheimdienstlers, den Verfolgungsängste plagen. Zafer (der Mann mit der Taube im Bett) kompensiert diese Bedrohung, indem er mit dem Smartphone in seiner Brusttasche alles und jeden filmt, selbst seinen Boss, den Paten, beim Essen. Ich weiß nicht genau, wie die Regisseurin das hinbekommt, aber wir machen uns um Zafer bald mehr Sorgen als um seine Tochter Melek (Çağla Yurga), die wichtigste Figur, bei der wir nie genau wissen, was sie weiß und ob sie auch wirklich weiß, was sie weiß, oder ob sie es nur erahnt. Zwischenzeitlich entsteht der Eindruck, dass bei ihr alle Informationen zusammenlaufen, dass sie, auf welcher Ebene auch immer, mehr sieht als Vater und Mutter. Zumindest scheint sie denjenigen wahrzunehmen, den ihr Daddy nur ängstlich irgendwo im toten Winkel vermutet, eine Person, die er in seinen heimlichen Aufzeichnungen »den Stalker« nennt.

Der erneute Perspektivwechsel im dritten und letzten Kapitel sorgt dann schließlich für eine Auflösung, die nicht nur allen Ansprüchen an das Ende eines hochkarätigen Thrillers gerecht wird, sondern die vor allem durch ihre systematischen und präzisen Schritte besticht, ähnlich einer über lange Zeit mit großer Sorgfalt geplanten Geheimdienstoperation, zu der bekanntlich auch immer raffinierte Täuschungsmanöver gehören. Erkennen kann diese Finten oft nur der, den niemand sieht.

Obwohl ich mir den Film in meinem Heimkino nun schon fast so oft wie »Der Pate«, Teil I und II angesehen habe, werde ich auf jeden Fall demnächst eine öffentliche Vorführung besuchen. Denn ich will unbedingt erleben, wie das Publikum auf den subtilen, oft rabenschwarzen Humor der Regisseurin reagiert. Hoffentlich bin ich nicht der einzige, der über so etwas lachen kann, der Mann »im toten Winkel«.