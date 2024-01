gemeinfrei Auf der Suche nach der »mildesten Form des Zwangsstaates«: Karl Bürkli

Karl Bürkli (1823–1901) war ein komischer Kauz. Obwohl Patriziersohn wurde er lieber Gerber als Händler, Sozialist statt Unternehmer. Er wanderte nach Texas aus, um eine egalitäre Utopie zu errichten, kämpfte im Bürgerkrieg in Nicaragua, betrieb für Jahrzehnte eine Kneipe und zog in den Züricher Kantonsrat ein. Er wollte die Schweizer Armee mit selbst entwickelten Waffen modernisieren und die Geschichte der Eidgenossenschaft umschreiben. Geschichte geschrieben hat er mit der Gründung eines Konsumvereins, eines Vorläufers des heutigen Großhändlers Coop, und mit seinem unermüdlichen Engagement für direkte Demokratie, die das politische System der Schweiz bis heute prägt und weltweit Nachahmer fand.

Viel zu erzählen also für seinen Biografen Urs Hafner, dessen Buch den Untertitel »Der Sozialist vom Paradeplatz« trägt. Da, wo heute die Schweizer Großbanken residieren, wächst der 1823 geborene Bürkli auf, umsorgt von Bediensteten in einer viergeschossigen Villa mit Parkanlage. Hafner verwendet viel Mühe darauf, das großbürgerliche Milieu zu schildern, den Charakter des reaktionären Vaters, eines Seidenhändlers. Warum der offenkundig nicht dumme Karl Bürkli bereits in der ersten Klasse des Gymnasiums wiederholt sitzen bleibt und schließlich eine Gerberlehre anfängt, wo er umgeben von giftigen Dämpfen Tierfelle von Fleischresten und Haaren reinigt, kann er aber nicht erklären.

Zum Sozialisten wird Bürkli jedenfalls nicht durch seinen Kontakt mit der Arbeiterschaft, sondern durch seine Walz, die ihn nach Paris führt. Dort kommt der widerspenstige Stadtaristokrat mit den Lehren Charles Fouriers in Kontakt – und verfällt ihnen ein Leben lang. Fourier malt eine Utopie, in der nach Überwindung des Kapitalismus das Meer »nach Zitronenlimonade schmecken« werde. Alle würden in Palästen wohnen, sogenannten Phalanstères, gemeinschaftlich organisierten Zellen des Wohlstands.

Wieder in Zürich arbeitet Bürkli, der in Paris auch auf Michail Bakunin getroffen ist, an der Abschaffung des Handels. Das Gewerbe, das seinen Vater so wohlhabend gemacht hatte, erscheint ihm als Schmarotzertum. Sein »Konsumverein«, der binnen zweier Jahre sechs Verkaufsstellen in Zürich unterhält und 14 weitere im Umland, weil er tatsächlich unschlagbar günstig Waren von Mehl über Seife bis hin zu Wein und Milch vertreibt, wird von jedem vierten Züricher aufgesucht. Versuche, eigene Banknoten herauszugeben und damit die Banken in ihrem Finanzmonopol abzulösen, scheitern allerdings.

Und so sucht Bürkli seine Vision von der »mildesten Form des Zwangsstaates« anderswo zu verwirklichen. 1855 bricht er mit einem Trupp von Siedlern nach Texas auf. Der Treck überwindet auf dem Weg von Houston aus 500 Kilometer kaum besiedeltes Land, ehe er in der Nähe von Dallas sein Ziel erreicht. Das Projekt ist allerdings ein Reinfall. Das Land stellt sich als ungeeignet heraus, die mitgereisten Architekten, Ärzte und Handwerker verstehen wenig von der Landwirtschaft und verwenden ihre Energie zudem auf das Anlegen von Gärten mit Ziermäuerchen und Pflanzen in Reih und Glied, die dem Ideal des Phalansteriums entsprechen, aber nicht satt machen. Bürkli verlässt die Siedlung bereits Anfang 1856 wieder, vorgeblich, um nach geeigneterem Land in Nicaragua zu suchen. Er wird nie wieder nach Texas zurückkehren.

Statt dessen schließt er sich, ob freiwillig oder nicht, lässt sich nicht mehr feststellen, einer Rebellenarmee um William Walker an, die 1855 tatsächlich Nicaraguas damalige Hauptstadt Granada einnimmt, dort die bereits abgeschafft Sklaverei wieder einführt und die Bevölkerung terrorisiert, ehe dem Putsch 1857 ein Ende gemacht wird.

Bürkli ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Er kehrt auf Umwegen 1858 nach Zürich zurück, erwirbt drei Jahre später eine Schänke und bewirtet die Gäste mit Wein, Bier, Suppe und Brot, während er weiter für seine sozialistischen Ideen agitiert. 1866 wird er tatsächlich in den Großen Rat des Kantons gewählt, erwirkt 1868 eine neue Verfassung, aus der Gott genauso getilgt wird wie die Todesstrafe und in der basisdemokratische Elemente verankert sind. Auf Bürklis Betreiben hin wird 1870 eine Kantonalbank gegründet, die einfachen Bürgern Kredite verschafft und nicht nur Eisenbahnprojekte und Großhandel finanziert. Er wettert gegen die Ehe, für ihn »legale Prostitution«, die erschaffen wurde, weil »die Gesellschaft immer Angst hat, verpflichtet zu sein, die Nachkommenschaft zu ernähren«, und bleibt Junggeselle. Zweierbeziehungen sind für ihn »falsch durch die Beschränkung der Zahl, falsch durch das Fehlen der Freiheit«.

Hafners detailreiche Schilderungen beruhen nie auf Ausschmückungen oder Spekulation, sondern sind das Ergebnis akribischer Recherche in Briefen, Zeitungsartikeln und dem Nachlass Bürklis. Sie sind die unterhaltsamste Einführung in frühsozialistische Ideen wie in die Schweizer Geschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die man sich denken kann. Die Darstellung endet mit dem Tod Karl Bürklis im Jahr 1901 und einer weiteren beredten Anekdote. Der zu Unrecht beinahe vergessene Schweizer wird im ersten Krematorium der Schweiz verbrannt, das er selbst mitfinanziert hatte, der Kirche zum Trotz.