Lovebird des Tages: Kai Wegner

Joerg Carstensen/dpa Katharina Günther-Wünsch erzählt ihrem Parteigenossen Kai Wegner einen Witz

Wenn man nicht weiß, was es ist, sagt man einfach: »Es ist, was es ist.« So tat’s der talentfreie Versschmied Fried, als er sich voll deep über das Phänomen der Liebe erging. Bei Paulus ließ sich da schon Handfesteres finden: »Die Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre.« Auch Quatsch. Die Rettung kam dann von Goethe: »Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ist mehr.« Hier endlich sehen wir Land.

Was allerdings, wenn Herrschaft und Bildung Liebe machen? Sind wir schon beim Thema? Die Beantwortung dieser Frage hängt von Kai Wegner ab. Von dessen Auskunft nämlich, auf die wir warten, um endlich Gewissheit zu haben, wer da wann was mit wem usw.

Vorliegt folgendes. Im April 2023 ließ der CDU-Mann sich zum Bürgermeister Berlins wählen. Bei der Besetzung des Senatorenamts für Bildung brachte er seine Partei­genossin Katharina Günther-Wünsch durch. Nun berichten zahlreiche Blätter, die beiden seien liiert. Ein Dementi gab es bislang nicht, was genauer die Frage aufwirft, ob Wegner und Günther-Wünsch auch im April 2023 schon ein Paar waren. Die einfache: Hat Wegner private Motive in seine Personalpolitik einfließen lassen? Die dialektische: Folgte das Amt aus der Liebe oder die Liebe aus dem Amt? Compliance­experten, frustrierte Lehrer, Oppositionspolitiker, Boulevardschreiber – ganz Berlin hat ’ne Meinung. Ganz Berlin? Zumindest Patrick Graichen hüllt sich tapfer in Schweigen. Noch.

Bis dahin helfe ich aus und denke, dass dort, wo Lobbyismus Institution ist, auch Nepotismus kein Rücktrittsgrund sein kann. Korruption gehört zur Politik wie Doping zum Sport. Liebe sei Privatsache, ließ Wegner sich denn auch vernehmen. Aber nicht selbst, sondern über einen Sprecher seiner Senatskanzlei. Man kann sicher sein, dass ihm der Widerspruch nicht auffallen wird.