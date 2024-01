Nasse Füße

dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Bis zu 100.000 Menschen im Kampf gegen das Hochwasser zählte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) allein in Niedersachsen. Die Hilfsbereitschaft ist enorm, aber kein Anlass, die »Zusammenhalt«- und »Solidarität«-Phrasenmaschine der politischen Katastrophentouristen laufen zu lassen. Was bleibt den Leuten anderes übrig, als sich selbst zu helfen? Kein Wunder, wenn mit dem Wasser die Wut steigt. Also rieten dem Kanzler nicht wenige Anwohner in Verden, wo Scholz zu Silvester ohne Gummistiefel einflog, zu arbeiten, statt herumzudüsen. Am Donnerstag hatte er beim Einschweben in Sachsen-Anhalt zwar Watbotten im Gepäck, böse Zurufe gab’s dennoch.

Der Unmut betrifft ihn als Repräsentanten einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der staatliche Vorsorge – ausgenommen die für den nächsten Krieg – als sozialistische Diktatur gilt. Vom Gesundheits- und Bildungswesen bis zu Bahn und Deichbau. Beispiel: Am Donnerstag meldete die Berliner Zeitung: »Fast jeden Tag fehlten im Dezember bei der Berliner Feuerwehr Rettungswagen.« Das bedeutet Ausnahmezustand. Ursache: das Prinzip Nachsorge. Zu dessen Heiligen machte sich am Mittwoch Weil, als er Versicherungspflicht für Elementarschäden ins Gespräch brachte – fast schon Wärmepumpenmurks. Das Signal: Was gehen einen Länderchef jahrzehntelang vernachlässigte Binnendeiche an?

Von Zeit zu Zeit, etwa wenn wie 2002 an der Elbe oder 2021 an der Ahr Flutkatastrophen kurz vor Bundestagswahlen stattfinden, spielt das politische Führungspersonal der Bevölkerung Fürsorge vor. Die setzt allerdings eine Revolution voraus. Nach Regierungsübergabe an die »Zeitenwende«-Sekte hatte sich das Thema in besonders kurzer Frist erledigt. Allgemeininteressen werden eifrigst zertreten, irrationaler Wahn vernichtet hocheffizient Anflüge von Rationalität. Seitdem Gerda Hasselfeldt (CSU) DRK-Präsidentin ist, nimmt sie das offenbar so wahr, sagt es aber durch die Blume. In mehreren Medien rügte sie jetzt »eklatante Defizite« beim Katastrophenschutz nach dem Ahrtalschock. Vom Bewusstsein der Verantwortlichen sei »nicht mehr viel übrig«, ein Konzept gebe es nicht, den Zusagen von 2021 müssten »nun Taten folgen«. Das ist für hiesige Verhältnisse ein hoher Wutpegel auf höherer Ebene.

Die BRD hat zum allgemeinen kapitalistischen Pech noch das Unglück, dass sich per Verfassung Bund und Länder beim Bevölkerungsschutz das Desinteresse gegenseitig zuschieben können. Entsprechend unterschiedlich ist die Lage: Die ostdeutschen Bundesländer zehren zum Teil von DDR-Anlagen des Hochwasserschutzes oder haben insbesondere nach dem Elbhochwasser 2013 ihre Hausaufgaben gemacht. Mehr als sechs Meter Flusshöhe gefährdeten jetzt dort niemand und ohne das in der DDR gebaute Rückhaltebecken Kelbra hätte Scholz am Donnerstag dort nur im Wasser landen können. Auch nasse Füße können zur Systemfrage werden.