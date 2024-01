Brian Snyder/REUTERS Die Studenten der Eliteuniversität Harvard lassen sich nicht täuschen und fordern ein Ende von Krieg und Besatzung in Palästina (14.10.2023)

Nicht einmal ein halbes Jahr lang war Claudine Gay als erste schwarze Präsidentin der US-amerikanischen Eliteuniversität Harvard im Amt: Am Dienstag gab sie nach einer mehrmonatigen Kampagne der Republikaner und der Israel-Lobby ihren Rücktritt bekannt. Nicht etwa wegen »Antisemitismusvorwürfen«, wie Nachrichtenagenturen übermäßig vereinfachend behaupteten, sondern wegen etwas viel Komplizierterem, US-Spezifischem, das man als Vernachlässigung der Aufsichtspflicht umschreiben könnte.

Nicht einmal ihre Gegner haben Gay antisemitische Äußerungen unterstellt. Das gleiche gilt für die zusammen mit ihr angegriffenen Präsidentinnen der University of Pennsylvania (»Penn«) und des Massachusetts Instituts of Technology (MIT), Elizabeth Magill und Sally Kornbluth. Den drei Frauen, die sich am 5. Dezember einem fünfstündigen Verhör im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses stellen mussten, wird in Wirklichkeit vorgeworfen, dass sie nicht energisch genug mit Disziplinarmaßnahmen gegen antisemitische Aktivitäten an den von ihnen geleiteten Universitäten vorgegangen seien. Magill hatte dem Druck schon am 10. Dezember nachgegeben und war zurückgetreten. Fünf Tage später hatte das von den Republikanern geführte Abgeordnetenhaus mit 303 gegen 126 Stimmen eine Resolution verabschiedet, in der Gay und Kornbluth, die selbst jüdisch ist, ebenfalls zum Rücktritt aufgefordert wurden.

Ihre Gegner behaupten, die drei Frauen hätten die Frage, ob Aufrufe zum Völkermord an den Juden gegen die Regeln an ihren Universitäten verstießen, ausweichend mit »Das kommt auf den Kontext an« beantwortet. Das ist jedoch eine grobe Verfälschung des Sachverhalts. In Wirklichkeit hatte die als Hauptklägerin auftretende republikanische Abgeordnete Elise Stefanik erklärt, dass die Parole »From the river to the sea …« und sogar schon das Wort »Intifada« Aufrufe zum Genozid seien. Danach verlangte sie von Gay, Magill und Kornbluth, sie sollten mit Ja oder Nein auf die Frage antworten, ob solche Äußerungen ihrer Ansicht nach vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt seien. Darauf folgten seitens der Befragten die Hinweise auf den Kontext, wobei aber alle drei Unipräsidentinnen nicht nur die Hamas scharf verurteilten, sondern sich auch von den Parolen distanzierten.

Anders als Magill, die in den Gremien der »Penn« von Anfang an einen schweren Stand hatte, fand Gay in der Harvard University, die im Großraum Boston liegt, breite Unterstützung. Um sie dennoch zu stürzen, wurde fünf Tage nach der Befragung im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses der sachlich schwache Vorwurf nachgeschoben, Gay habe sich in einigen ihrer wissenschaftlichen Arbeiten des Plagiats schuldig gemacht. Außerdem kündigten maßgebliche Geldgeber der Universität, darunter ein Einzelspender mit 100 Millionen US-Dollar, den Entzug ihrer finanziellen Unterstützung an. In einem Artikel, den die New York Times am Mittwoch veröffentlichte, warnt die zurückgetretene schwarze Harvard-Präsidentin, dass die gegen sie angewandten Taktiken »lediglich ein einzelnes Gefecht in einem breiteren Krieg« seien, der darauf abziele, »das öffentliche Vertrauen in Säulen der amerikanischen Gesellschaft zu zerstören«.

Die Lage in den meisten westlichen Ländern ist ähnlich. Dagegen veröffentlichten zahlreiche Wissenschaftler an französischen Universitäten am 20. Dezember eine gemeinsame Stellungnahme mit dem Titel »Disqualifier n’est pas penser: pour la libre expression des désaccords« – »Abqualifizieren ist kein Denken: Für das freie Aussprechen von Meinungsverschiedenheiten«. Unmittelbarer Anlass waren stürmische Antisemitismusvorwürfe gegen Didier Fassin. Der Anthropologe, Professor am Collège de France, hatte am 1. November einen Artikel veröffentlicht, in dem er vor der Gefahr eines Völkermords im Gazastreifen warnte. In diesem Zusammenhang hatte Fassin das israelische Vorgehen mit der Niederschlagung des Herero-Aufstands in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika – dem heutigen Namibia – im Jahre 1904 verglichen.

»Die Heftigkeit der Reaktionen, die der Text hervorrief«, mache »ein doppeltes Tabu« deutlich, heißt es in der französischen Stellungnahme. Das sei zum einen das Verbot, überhaupt Vergleiche zu ziehen, und zudem das Tabu, in Zusammenhang mit Israel den Begriff Genozid zu verwenden. Dieses sei begründet durch die Unterstellung, dass der Gedanke, israelische Juden könnten einen Völkermord begehen, »absolut unmöglich, undenkbar und unerträglich« sei. Die Kampagne gegen Fassin sei »die Fortsetzung eines Prozesses, Forschungen auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften unter Überwachung und Zensur zu stellen«, der seit 2015 im Gang sei. Die Datierung bezieht sich auf die Terrorangriffe islamischer Fundamentalisten in Paris, bei denen am 13. November jenes Jahres 130 Menschen getötet und 683 verletzt wurden, viele lebensgefährlich.

»Der intellektuelle und politische Bruch, den dieses Klima der Überwachung und Selbstzensur zwischen den westlichen Ländern und einem großen Teil der übrigen Welt, nicht nur der arabischen und muslimischen, aufgrund der gezeigten Gleichgültigkeit gegenüber dem Massenmassaker in Gaza hervorzurufen droht, macht mit jedem Tag die Hoffnung auf die Wiedererrichtung (einer Nach-Konflikt-Welt) und einen globalen Frieden prekärer«, heißt es abschließend in der Stellungnahme aus Frankreich. Die Intellektuellen müssten in dieser Zukunft ihre Rolle spielen und dürften sich nicht zum Schweigen bringen lassen.