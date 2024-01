Jan Woitas/dpa Dem Kanzler gegenüber: An der Talsperre Kelbra ist auch auf Thüringer Seite Land unter

Die Hochwassersituation spitzt sich an vielen Flussläufen in der Bundesrepublik zu. Kanzler Olaf Scholz (SPD) schlug am Donnerstag bei seinem zweiten Besuch eines Hochwassergebiets, diesmal in Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt), vereinzelt Unmut entgegen. Schon im niedersächsischen Verden hatte die Polizei eine aufgebrachte Anwohnerin »wegbegleitet«, die sich beschwert hatte: »Der Kanzler fliegt durch die Luft und tut nichts«, berichtete dpa am Silvestertag. »Verbrecher!«, »Ihre Politik basiert auf Lügen!« und »Geh gleich wieder zurück!« habe es am Donnerstag »aus einer rund zehnköpfigen Gruppe« geheißen, berichtete Focus online. Ein Zusammenhang mit dem Hochwasser lässt sich hier nicht zwingend herstellen.

Im von Überschwemmungen des Wasserlaufs der Helme bedrohten Mansfeld-Südharz soll die Bundeswehr ab kommendem Montag mit 150 Soldaten »bei der Sandsackbefüllung und der Deichverteidigung« unterstützen, teilte der Landkreis am Mittwoch abend mit Verweis auf einen entsprechenden Amtshilfeantrag vom Vortag mit. Der Amtsbezirk hatte am 30. Dezember aufgrund des extremen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen, da das zu DDR-Zeiten errichtete Hochwasserrückhaltebecken Kelbra nach Dauerregenfällen »an seiner Kapazitätsgrenze angelangt« sei. Die Situation sei trotz zwischenzeitlicher Schwankungen im Pegelstand unverändert, erklärte der Katastrophenschutzstab des Landkreises auf jW-Anfrage.

Hochwasserereignisse dürften durch den Klimawandel häufiger werden, erklärte Torsten Schlurmann, Leiter des Ludwig-Franzius-Instituts für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen an der Leibniz-Universität Hannover, am Donnerstag gegenüber dpa. Seit mindestens 15 Jahren sei hierzulande bekannt, dass sich ein Hochwasser solchen Ausmaßes ausbreiten könne. Die Informationen dazu würden vollständig vorliegen, Behörden, Wissenschaft und auch die Politik hätten wohl versäumt, die Risiken zu kommunizieren, schlussfolgerte Schlurmann. Es bestehe »ein Kommunikationsproblem in der Hochwasservorsorge«.

Nicht nur von Abstimmungsschwierigkeiten, sondern von »eklatanten« Defiziten bei der Krisenausstattung sprach dagegen die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, am Montag in der Rheinischen Post. Bereits im Jahr 2021 hatten bekannte Mängel, etwa bei der notwendigen Warninfrastruktur, Anteil an der Flutkatastrophe im Ahrtal. Danach habe es die Einigung gegeben, »zehn mobile Betreuungsmodule für den Einsatz bei zerstörter Infrastruktur zu beschaffen«, bisher existiere lediglich ein einziges, kritisierte Hasselfeldt. Vom zunächst ins Bewusstsein der politischen Verantwortlichen gerückten Bevölkerungsschutz sei »jetzt nicht mehr viel übrig«. Als ein solcher schwebt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) eine Pflicht zur Elementarschadenversicherung vor. Der Staat könne mit voranschreitender Klimakrise »nicht überall Hilfe garantieren«, zitierte die »Tagesschau«.