»Free Julian Assange«. Kundgebung. Julian Assange hat Fakten über US-Kriegsverbrechen und Methoden der CIA in die Presse gebracht. Die USA wollen ihn wegen »Verrats von Staatsgeheimnissen« für 175 Jahre hinter Gitter bringen. Am 20. Februar gibt es die letzte gerichtliche Möglichkeit, seine Auslieferung zu verhindern. Unterstützungskundgebung, 4.1., 18 Uhr. Ort: US-Botschaft, Pariser Platz 2, Berlin

»Gedenken an Celalettin Kesim«. Kundgebung. Am 5. Januar 1980 wurde Celalettin Kesim von türkischen Faschisten am Kottbusser Tor auf offener Straße ermordet. Er war Kommunist, aktiver Gewerkschafter und Sekretär des damaligen Türkenzentrums. Kundgebung am Freitag, 5.1., 17 Uhr. Ort: Gedenkstele auf dem Platz Kottbusser Damm/Reichenberger Straße, Berlin

»Gedenken zum 19. Todestag von Oury Jalloh«. Demonstration. Am 7.1.2005 verhaftet und in seiner Arrestzelle verbrannt. Sonntag, 7.1., 14 Uhr. Ort: Hauptbahnhof Dessau. Veranstalter: Initiative Oury Jalloh

»Frei-Talk, verschlüsselte Kommunikation. Wie sicher ist sicher genug?« Infoabend. Verschlüsselte Chats sind ein unverzichtbares Instrument, um die eigene Privatsphäre und in vielen Fällen auch die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Unberechtigte Zugriffe, nicht nur durch datenhungrige Großkonzerne, können uns das Leben schwermachen. Es besteht FFP2-Masken-Pflicht; es stehen welche zur Verfügung für alle, die keine dabeihaben. Freitag, 5.1., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Chaos Computer Club (Hamburg), Viktoria-Kaserne, Zeiseweg 9, Hamburg.