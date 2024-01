ARTE F/Bison Archives/Marc Wanamaker Jack Lemmon und Shirley MacLaine in »Das Appartement«

Der Emdener Hafen

Sie haben schon mal 5.000 Neuwagen geladen, die Frachter, die den Hafen an der Emsmündung wieder verlassen. Nicht nur das hiesige VW-Werk zehrt vom logistischen Knotenpunkt der Ostfriesenmetropole. Auf dem Hafengelände selbst befindet sich seit 1895 eine Matjes-Fabrik und Touristinnen und Touristen setzen von hier aus mit der Fähre nach Borkum über. D 2020.

NDR, 15.00 Uhr

Jack Lemmon – Nobody’s perfect

Der vielseitige Jedermann: Um John Uhler Lemmon III (1925-2001) war es meist stiller als um Hollywoodstars ähnlichen Kalibers. Seine wohl größte Rolle war die des Kontrabassisten Jerry in »Some Like It Hot« (1959), der sich als Daphne verkleidet. Die Schlussszene ist Filmgeschichte: Millionär Osgood will Daphne ehelichen, die sich als Mann wortwörtlich entpuppt. Osgood bleibt bei seiner Liebe. F 2020.

Arte, 16.40 Uhr

MDR um 4

Ihre Rechte im Winterurlaub

Zehn von zehn Verantwortlichen des FC Bayern München wünschen sich, der MDR hätte diese Sendung ausgestrahlt, ehe Manuel Neuer sich die Ski umgeschnallt hätte. Und immer schön an den Einkehrschwung denken! D 2023.

MDR, 17.00 Uhr

Re: Rechtsextreme in der Wikingerszene

Am Wochenende zieht es Dennis und seine Frau in ein selbstgebautes Wikingerdorf in der Nähe von Alfeld. Die Wahlwikinger müssen sich immer häufiger von Neonazis abgrenzen. Denn Hakenkreuze und andere rechte Symbole werden in der Szene oft zur Schau gestellt.

Arte, 19.40 Uhr

Mrs. Doubtfire

Die bescheuerten Versuche, Humor damit herzustellen, Männer in Frauenkleider zu stecken, sind Legion. »Manche mögen’s heiß« ist da eine wohlige Ausnahme. Auch Robin Williams als vor der Scheidung stehender Stimmenimitator Daniel Hillard, der wiederum das resolut-rüstige Kindermädchen Mrs. Doubtfire mimt, um seinen Kinder nahe zu sein. USA 1993.

Kabel 1, 20.15 Uhr

The Princess – Lady Diana

Sich ständig innerhalb der eigenen Sippe zu reproduzieren setzt sich bekanntlich aufs Hirn. Umso weniger verwundert der Wahnsinn in den Reihen der Royals zu London. Minderjährig stieß Diana Frances Spencer zu jenem Haufen. Charles’ Ohren schlackerten vor Erregung, als der 28jährige die zwölf Jahre jüngere Schwester jener Frau erblickte, die er eigentlich datete. GB 2022.

WDR, 22.15 Uhr